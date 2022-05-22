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  4. Hız kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle dehşet saçtılar

Hız kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle dehşet saçtılar

22.05.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de sokakta, aşırı hız yapan kişileri uyaran mahalle sakinleri ile araçta bulunanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sonrasında otomobilde bulunan şahıslar pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Olayda bir kişi yaralandı.

Hız kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle dehşet saçtılar

Olay, Kocali Çayırova ilçesinde bulunan Adem Yavuz Mahallesi 2323. Sokak üzerinde meydana geldi. Aşırı hız yapan otomobil sokaktan hızlı geçerken mahalleden Muzaffer M. ve oğlu Muammer M. duruma tepki gösterdi. Baba ve oğul, sokakta çocuklar olduğu için otomobildeki şahısları hızlı geçmemeleri konusunda uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

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POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİLER

Tartışma kavgaya dönüşünce mahalleliler, araya girerek ayırdı. Kavga esnasında otomobildeki şahıslardan birinin de bıçak çektiği iddia edildi. Mahallelilerin araya girmesiyle olay yatıştırılınca otomobildeki şahıslar önce bölgeden ayrıldı. Ardından pompalı tüfekle tekrar sokağa gelen şahıslar, Muammer M. ve Muzaffer M.’ye kurşun yağdırdı.

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Çıkan saçmalardan biri baba Muzaffer M.’ye isabet etti. Ateş eden şahıslar ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralanan Muzaffer M., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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