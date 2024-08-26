Hız koridoru nedir, nasıl hesaplanır? Hız koridoru cezası ne zaman gelir?

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün ardından, 1 Temmuz 2017 itibarıyla yürürlüğe giren “hız koridoru” uygulaması, otoyollarda hız denetimini yeni bir aşamaya taşımıştır. Bu uygulama, 2016 yılında kaldırılan TEDES (elektronik radar) sisteminin yerine geçerek, Türkiye genelinde hız kontrolünü kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlemiştir.

Önceden yalnızca şehir içi yollarda uygulanan ortalama hız denetimi, otoyollarda da devreye girmiştir. Sürücüler, belirlenen hız limitlerini aşma durumunda bu yeni sistemle denetlenmektedir. Bu düzenleme, tüm çevre yollarında ve otoyollarda ortalama hız uygulamasının etkili bir şekilde izlenmesini sağlayarak, trafik güvenliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Hız koridoru nedir?

Hız koridoru, modern trafik yönetim sistemleri arasında yer alan ve hız ihlallerini etkin bir şekilde denetlemeyi amaçlayan bir uygulamadır. Bu sistem, belirli bir güzergah boyunca araçların hızını sürekli izleyerek, sürücülerin hız limitlerini aşmalarını engellemeyi hedefler.

Hız koridoru uygulaması, belirli bir yol şeridinde veya otoyolda bir hız koridoru oluşturarak çalışır. Bu koridorlar, genellikle bir dizi sabit ve mobil radar ünitesi ile donatılmıştır. Araçların bu koridor boyunca geçişleri sırasında hızları, radarla ölçülür ve belirlenen limitler aşılırsa, sistem otomatik olarak hız ihlali tespit eder.

Temel avantajlarından biri, hız koridoru hız sınırı ihlallerini sadece anlık değil, süreklilik arz eden bir şekilde izleyebilmesidir. Yani, bir araç hız sınırını belirli bir mesafede aşıp, daha sonra hızını düşürse bile, toplam hız ortalaması dikkate alınarak cezalandırılır. Bu yöntem, sürücüleri yalnızca hız sınırlarına uymaya teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda hız kontrolünü daha adil ve etkili bir şekilde sağlar.

Hız koridoru haritası, belirli bir bölgedeki hız koridorlarının yerlerini ve kapsamını gösteren bir bilgi kaynağıdır. Bu harita, hız koridorlarının uygulanacağı yolların, bu koridorlar üzerindeki hız limitlerinin ve radar yerleşimlerinin detaylarını içerir. Dolayısıyla bölgelere göre değişiklik gösterir.

Hız koridoru nasıl hesaplanır?

Hız koridoru hesaplamasında, bir aracın ilk kontrol noktasından geçişi sırasında hız ve zaman bilgileri kaydedilir. Bu bilgiler, aracın görüntüsü ile birlikte sistemde saklanır. Araç, ikinci kontrol noktasına ulaştığında, aynı hız ve zaman bilgileri tekrar toplanır. Bu iki noktadaki veriler kullanılarak, aracın kat ettiği mesafe ve iki nokta arasındaki süre hesaplanır. Böylece aracın ortalama hızı, bu mesafenin süreye bölünmesiyle belirlenir.

Hız koridoru ne ölçer?

Hız koridoru uygulamasında, aracın otobana giriş yaptığı zaman ve yer ile çıkış yaptığı zaman ve yer arasındaki süre ve mesafe hesaplanır.

Hız koridoru cezası ne zaman gelir?

Radar cezası bilgilerine e-Devlet sistemi üzerinden 3 ila 7 gün içinde erişebilmek mümkündür. Bu süre zarfında radar cezanızın detaylarına ulaşmak ve ödemelerini kontrol etmek mümkün olur. Cezanızı sorgulamak için e-Devlet’in “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” sayfasına giriş yapmanız gerekmektedir.