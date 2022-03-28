Hız, performans ve bütçe dostu özellikleri ile dikkat çeken iPad Mini 5 özellikleri & incelemesi

Tabletler günlük işlerin pratik şekilde halledilmesine yardımcı oldukları gibi sosyal medyada keyifli gezinti yapılmasına ve eğlenceli oyunların oynanmasına da imkân veriyor. Kaliteli tablet çeşitleri arasında önemli bir yere sahip iPad Mini 5, küçük boyutu sayesinde rahat taşınabiliyor. Güçlü donanımıyla da ön plana çıkıp birçok işlemin hızlı bir şekilde yapılmasına yardımcı oluyor. Peki, iPad Mini 5 bilinmeyen özelliklerini keşfetmeye ne dersiniz?

iPad Mini 5

iPad Mini 5'in teknik özellikleri

iPad Mini 5 teknik özellikleri arasında tabletin güçlü donanımı dikkat çekiyor. İşlemci tarafında A12 bionic çip bulunduran iPad Mini 5, 64 bit masaüstü mimarisine sahip. Bu sayede yüksek güç gerektiren oyun ve çeşitli iş uygulamalarını üst düzey performansta çalıştırabiliyor. Hızlı yapısı sayesinde takılma, donma ve kasma gibi problemlere yer vermiyor. iPad Mini 5 sistem özellikleri arasında 7.9 inç değerindeki ekranı öne çıkıyor. Ayrıca ekranın 2048x1536 çözünürlüğü, net ve canlı bir görsellik ortaya koyuyor. iPad Mini 5 bilinmeyen özellikleri arasında ekranın parmak izine dayanıklı olması ve yağ tutmaması yer alıyor. Böylece daha temiz bir kullanım gerçekleşiyor. Tablet, 64 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. iPad mini iPad karşılaştırması yapıldığında öne çıkan en önemli fark, iPad Mini 5'in küçük boyutu oluyor. iPad Mini 5 ölçüleri 203.2 mm uzunluk, 134.8 mm genişlik ve 6.1 mm derinlik olarak karşımıza çıkıyor. Küçük boyutunun yanı sıra 300 gram ağırlığındaki ürün rahatlıkla taşınabiliyor. Performanslı yapısı ve küçük tasarımı göz önünde bulundurulduğunda iPad Mini 5 adeta minik bir dev olarak öne çıkıyor. 7 MP ön 8 MP arka kameraya sahip tablet, kaliteli fotoğrafların çekilmesine imkân tanıyor. Ayrıca arka kamerası 1080 piksel HD video çekimi yapabiliyor. iOS işletim sistemini kullanan tablet, hızlı ve pratik bir arayüz sunuyor. 3.5 mm JAK girişi sayesinde farklı kulaklıkların kullanılmasına izin veriyor.

iPad Mini 5'in avantaj ve dezavantajları

iPad Mini 5'in son derece hafif yapıda ve ince tasarımlı olması, çantalarda az yer kapladığı için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Küçük boyutu ve 300 gram ağırlığı sayesinde tek elle kullanılabiliyor. Bu özellikleri sayesinde çocuklar da tableti rahatça tutabiliyor.

Tablet tam dolu şarjla günlük işlerin halledilmesi için 10 saat kullanım imkânı sunuyor. Ancak yoğun kullanımda bu süre değişiklik gösterip dezavantaj yaratabiliyor.

iPad Mini 5 özellikleri arasında kalem desteği önemli bir avantaj sunuyor. Böylece pratik bir şekilde notlar alınıp çizimler yapılabiliyor. Ancak kalemin ayrıca satılması dezavantaj oluşturuyor.

Lightning girişi, hızlı şarj avantajı sunuyor fakat ürünün bu konudaki dezavantajı, lightning dışındaki diğer şarj kablolarını desteklememesi.

Ürünün boyutu günlük kullanım için yeterli olsa da geniş ekranda film izlemeyi veya oyun oynamayı sevenler için dezavantaj oluşturuyor.

iPad Mini 5'i kullananların yorumları

"Oyun oynamak için iPad Mini 5 alınır mı?" sorusu sıklıkla soruluyor. Birçok kullanıcı oyun oynamak için iPad Mini 5 satın aldıklarını ifade ediyor. Bazı kullanıcılar PUBG gibi sevilen oyunları oynadıklarını ve herhangi bir performans sorunuyla karşılaşmadıklarını belirtiyor. iPad Mini 5 yorumları arasında ürünün yoğun kullanımlarda dahi ısınma sorunu yaşatmadığı vurgulanıyor. iPad Mini 5 kullanıcıları sıklıkla ürünün yüksek performanslı olduğunu, oyun gibi çeşitli uygulamaları hızlı ve etkili bir şekilde çalıştırdığını söylüyor. Bazı kullanıcılar iPad Mini 5'in kalem desteği sunmasından oldukça memnun. İş ve günlük kullanım sırasında birçok kullanıcı kalem yardımıyla rahatlıkla tablet üzerinde notlar alıp kaydedebilmiş. Ürünün kamera performansı da kullanıcılar tarafından takdir ediliyor. Özellikle 1080 piksel kalitesinde çekilen videolar, iPad Mini 5 kullanıcılarını mutlu ediyor. iPad Mini 5 kullanıcı yorumları arasında ürünün kenar çerçevelerinin gereksiz derecede büyük olduğu da yer alıyor. Kullanıcılar geniş çerçeveleri estetik bulmuyor ve gereksiz yere ürün boyutunu arttırdığını düşünüyor.

iPad Mini 5'e alternatif ürünler

1. Philips M9 PRO S410J

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Kaliteli ve performanslı ürünleriyle tanınan Philips markasına ait M9 PRO S410J, en iyi tablet modelleri arasında öne çıkmayı başarıyor. iPad Mini 5'e göre daha büyük bir ekran sunan ürün, kitap okumayı ve video izlemeyi daha eğlenceli hâle dönüştürüyor. 5000 mAh pil kapasitesi sayesinde tek bir şarjla uzun saatler boyunca kullanılabilen tablet, hızlı ve performanslı yapısıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

2. HUAWEI MatePad T 10S Tablet

En iyi tablet önerileri arasında yer alan HUAWEI MatePad T 10S Tablet, sade tasarımı ve ince yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 10 inç ve 1920x1200 FHD ekranı sayesinde canlı bir görsel kalitesi sunuyor. 64 GB depolama alanı, uygulamalar için yeterli hafızayı sunuyor. Tabletin en önemli özelliklerinden biri, çift yapılı hoparlör sistemine sahip olması. Bu sayede güçlü ve dengeli bir ses dağılımı gerçekleşiyor.

3. Lenovo Tab M10 2. Nesil Tablet

En iyi tablet markaları arasında yer alan Lenovo, Tab M10 2. Nesil Tablet modelinde kullanmış olduğu ince çerçeve yapısı sayesinde kullanıcıları geniş bir ekranla buluşturuyor. Ufak boyutuna rağmen 10.1 inç değerinde ekran boyutu sunan tablet, keyifli bir görüntü deneyimi sağlıyor. 5 MP ön ve 8 MP arka kamerasıyla dikkat çeken ürün, başarılı fotoğrafların çekilmesine imkân tanıyor.

4. Samsung Galaxy Tab A

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iPad Mini 5 boyutlarında alternatif en iyi tablet önerisi isteyenler için Samsung Galaxy Tab A öne çıkıyor. Ufak boyutu, ince yapısı ve kompakt tasarımı sayesinde tek elle kolayca kullanılabiliyor. Metalik arka yüzü tablete hem dayanıklılık katıyor hem şık bir görünüm sunuyor. 1280x800 piksel ekranıyla kaliteli bir görsellik sunan ürün, eğlenceli anlar yaşatıyor.

5. VESTEL V Tab Z1 Tablet

Uygun fiyatıyla birçok kişi için fırsat yaratan VESTEL V Tab Z1 Tablet, kullanıcı dostu özellikleriyle de öne çıkıyor. 64 GB depolama kapasitesi, birçok fotoğraf, video, oyun ve uygulamanın rahatlıkla depolanmasını sağlıyor. 1280x800 görüntü kalitesindeki 10.1 inç ekranıyla net bir görsellik sunuyor. 5000 mAh pil kapasitesi ise kullanıcıların şarj derdine düşmeden ürünü uzun süre kullanmalarını sağlıyor.

6. Hometech Alfa 10tb

Fiyat performans ürünlerinden Hometech Alfa 10tb, kullanıcılarına bir dolu avantaj sunuyor. Koruyucu kılıf ve klavyeyle birlikte gelen ürün, çok amaçlı, verimli bir kullanım imkânı yaratıyor. Klavye sayesinde tıpkı bilgisayar gibi rahatlıkla kullanılan tablet, yazı işlerinin pratik bir şekilde halledilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca performanslı yapısı sayesinde birçok oyun ve uygulamayı başarıyla çalıştırıyor.

7. Xiaomi Mi Pad

Kamera özellikleriyle öne çıkan Xiaomi Mi Pad'in ön kamerası 8, arka kamerası ise 13 MP. 11 inç ekranıyla kolay kullanılan tablet, 256 GB depolama alanıyla da kullanıcıları memnun etmeyi başarıyor. 8720 mAh bataryası ve 33 watt hızlı şarj desteğiyle sizi şarj derdinden kurtarıyor. 2560x1600 piksel ekran çözünürlüğüyle film izleme keyfini katlıyor.