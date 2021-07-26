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Hız sınırı artacak mı? (Otomobiller için hız sınırı hangi yollarda kaç olacak?)

26.07.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hız sınırlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Hız sınırının artırılması için çalışmaların başladığı öğrenilirken; hangi yollarda hangi araçların hız sınırlarının kaç olacağı merak konusu oldu.

Hız sınırı artacak mı? (Otomobiller için hız sınırı hangi yollarda kaç olacak?)

Hız sınırlarının artması gündemde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenliği İhtisas Grupları Toplantısı’nda yaptığı açıklamada Türkiye’nin, son 5 yılda trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 35 oranında azalttığını vurgulamış ve otoyollarda hız sınırlarının arttırılması için çalışmalar yapıldığını belirtmişti.

BAKAN SOYLU: 20 KİLOMETREYE KADAR ARTIRMA YETKİMİZ VAR

Soylu, “Bizim sürat kilometremiz 120’dir, ona bir yüzde 10’luk tolerans var, 132 kilometredir. Otomobiller için 20 kilometreye kadar artırma yetkimiz var. Bu konuda hem yollara hem de standartlara göre karayolları ile trafik bir çalışma yapıyorlar” demişti.

hız sınırı

Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından hangi yollarda hangi araçların hız sınırlarının kaç olacağı merak konusu oldu.

Avrupa'da her ülke kendine göre bir limit belirlerken, Türkiye'de hız sınırının nasıl değişeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Trafik kazalarının azalması otoban sayısının artması ve yollardaki kalitenin yükselmesiyle, limitlerin artırılması öngörülüyor.

HIZ SINIRINI AŞMANIN CEZASI NE KADAR?

Yetkililer, limitlerin artması halinde hız sınırı aşma cezasının da yükselebileceğine dikkat çekiyor.

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyorBakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Halihazırda 2021 hız sınırını aşma cezaları ise şu şekilde:

  • Hız sınırının yüzde 10 ila yüzde 30 aşılmasının cezası 314 TL ve 10 ceza puanı.

  • Hız sınırının yüzde 30 ila yüzde 50 aşılmasının cezası 652 TL ve 15 ceza puanı.

  • Hız sınırının yüzde 50’nin üzerinde aşılmasının cezası ise 1.340 TL ve 15 ceza puanı.
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