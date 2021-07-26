Hız sınırı artacak mı? (Otomobiller için hız sınırı hangi yollarda kaç olacak?)

Hız sınırlarının artması gündemde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenliği İhtisas Grupları Toplantısı’nda yaptığı açıklamada Türkiye’nin, son 5 yılda trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 35 oranında azalttığını vurgulamış ve otoyollarda hız sınırlarının arttırılması için çalışmalar yapıldığını belirtmişti.

BAKAN SOYLU: 20 KİLOMETREYE KADAR ARTIRMA YETKİMİZ VAR

Soylu, “Bizim sürat kilometremiz 120’dir, ona bir yüzde 10’luk tolerans var, 132 kilometredir. Otomobiller için 20 kilometreye kadar artırma yetkimiz var. Bu konuda hem yollara hem de standartlara göre karayolları ile trafik bir çalışma yapıyorlar” demişti.

Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından hangi yollarda hangi araçların hız sınırlarının kaç olacağı merak konusu oldu.

Avrupa'da her ülke kendine göre bir limit belirlerken, Türkiye'de hız sınırının nasıl değişeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Trafik kazalarının azalması otoban sayısının artması ve yollardaki kalitenin yükselmesiyle, limitlerin artırılması öngörülüyor.

HIZ SINIRINI AŞMANIN CEZASI NE KADAR?

Yetkililer, limitlerin artması halinde hız sınırı aşma cezasının da yükselebileceğine dikkat çekiyor.

Halihazırda 2021 hız sınırını aşma cezaları ise şu şekilde: