Hız sınırını aştı, 2 milyon 750 bin TL para cezası yedi!

50 kilometre hızla gitmesi gereken yerde 82 kilometre hızla gittiği için 121 bin euro para cezası alan Wilkof, para cezalarına sınır getirilmesi gerektiğini belirtti.

Anders Wilkof'un 2013 ve 2018 yılında da iki defa aşırı ağır para cezalarına çarptırıldığı ortaya çıktı. 2013 yılında 95 bin euro, 2018'de ise 64 bin euro para cezası alan Wilkof konuyla ilgili üzgün olduğunu ifade ederek, "paranın her halükarda hazine aracılığıyla sağlık hizmetleri için kullanılmasını umuyorum" dedi.

HIZ CEZASI REKORU İSVİÇRE'DE

Finlandiya’da bu tarz cezalar suçlunun gelirine göre hesaplandığı için ortaya yüksek rakamlar çıkıyor. Finlandiya gibi aynı ceza hesaplamasını uygulayan İsviçre’de, 2010 yılında 37 yaşındaki İsveçli bir sürücüye Bern ile Lozan arasında 30 kilometre hız sınırı olan yolda 200 kilometre hızla gittiği için 1 milyon 110 bin euro para cezası kesilmişti.

