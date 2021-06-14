Hız tutkunlarının yeni gözdesi Forza Horizon 5'in çıkış tarihi belli oldu!

Forza Horizon serisi hız tutkunlarının çok önem verdiği oyun serilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. PlayStation tarafında bulunmayan, Xbox ve PC kullanıcılarının göz bebeği Microsoft imzalı serinin yeni oyunu Forza Horizon 5 ise artık resmileşmiş durumda.

KARŞINIZDA FORZA HORIZON 5

Microsoft, merakla beklenen Forza Horizon 5'i E3 2021 etkinliğinde duyurdu. Forza Horizon 5 için bir tanıtım fragmanı da yayınlayan Microsoft, oyuna dair bazı ipuçlarını bu video ile paylaştı.

Forza Horizon 5'in tanıtım videosuna baktığımızda, bizi Meksika temalı bir açık dünya karşılıyor. Çünkü oyun Meksika'da geçiyor. Yüksek kaliteli görüntülerde otomobilller tam da hız tutkunlarının hayalindeki gibi çeşitli aksiyonların içerisinde görülüyor. Microsoft, dünyanın en iyi yüzlerce otomobilinin Forza Horizon 5'te olduğunu söylüyor. Işın izleme (Ray tracing) gibi teknolojiler de yeni oyunda destekleniyor.

FORZA HORIZON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Forza Horizon 5'in çıkış tarihi 9 Kasım 2021 olarak açıklandı. Oyun, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC kullanıcıları için çıkış yapacak. Bu noktada Forza Horizon 5'in çıkış yapacağı ilk günden Xbox Game Pass'e ekleneceği de belirtelim.

