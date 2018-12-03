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Hizan’da 6 köy ve 11 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 00:37 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Hizan ilçesine bağlı 6 köy ve 11 mezrasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.  Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için bölgede sürdürülecek operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, bugün gece 23:00’ten itibaren iknici bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS’in Hizan ilçesine bağlı 6 köy ve 11 mezrasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için bölgede sürdürülecek operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, bugün gece 23:00’ten itibaren iknici bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Bitlis ili Hizan İlçesi sınırları içerisinde bulunan: Ekinli köyü, Deliktaş mezrası, Bilgili mezrası, Sarıbal mezrası, Yaylacık köyü, Çalışkanlar köyü, Yeniçay Mezrası, Yolbilen köyü, Gedik mezrası, Akyazı Mezrası, Özenli Mezrası, Sarıtaş köyü, Uzerban Mezrası, Erencik köyü, Otluk Mezrası, Tatrik Mezrası, Harmandöven Mezrası bölgelerinde, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 02 Aralık 2018 Pazar günü saat:23.00'dan itibaren (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.”

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