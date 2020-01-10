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  4. Hizan’da PKK sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi

Hizan’da PKK sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 19:47 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Hizan ilçesinde jandarma ekiplerince, teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hizan’da PKK sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi

Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Hizan ilçesinde jandarma ekiplerince, teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, Hizan kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-8 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnci 2020-2' operasyonu düzenlendi. Operasyonda bulunan sığınakta tek gözlü sanayi tipi ocak, bir metre tüp hortumu, 2,5 litre ayçiçek yağı, 1,5 kilogram siyah zeytin, 2,5 kilogram çamaşır deterjanı, tencere, mont, spor ayakkabısı, mat ve muhtelif miktarda mutfak malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, savcılığın talimatıyla olay yerinde imha edildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

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