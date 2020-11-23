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Hizan’da terör operasyonunda tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

23.11.2020 21:44 | Son Güncelleme:
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Hizan’da terör operasyonunda tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bitlis’in Hizan ilçesinde güvenlik güçlerince yürütülen terör operasyonlarında çok sayıda tüp ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Hizan ilçesi Örgülü köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil Ateş 2020-93 Operasyonu" başlatıldığı belirtildi.

Bitlis’in Hizan ilçesinde güvenlik güçlerince yürütülen terör operasyonlarında çok sayıda tüp ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Hizan ilçesi Örgülü köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil Ateş 2020-93 Operasyonu" başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında 2 odalı 4X3 m ebadında sığınak içerisinde 6 adet 12 kiloluk tüp, 1 adet piknik tüp, 2 adet akü, 202 adet kalem pil, 44 adet büyük boy pil, 5 metre elektrik kablosu, 1 adet şemsiye, 4 çift mekap ayakkabı, 43 kilogram çeşitli gıda malzemesi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Hizan’da terör operasyonunda tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

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