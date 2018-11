Dört gün süren çalıştay sonunda akademisyenlerin çizdiği resimler, Hizan Kültür Merkezi'nde açılan sergiyle, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

- "Kültürel ve sanatsal çalışmalara önem veriyoruz"

Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, ilkini düzenledikleri "Ulusal Sanat Çalıştayı"nın çok verimli geçtiğini söyledi.

Daha önce öğrencilere yönelik daha küçük ölçekli bir resim çalıştayı organize ettiklerini anlatan Hamitoğlu, şunları dile getirdi:

"İkinci çalıştayımız, 14 üniversiteden akademisyenin katılımıyla daha etkili oldu. Bu etkinliklerin üçüncü etabı olarak resim yarışması düzenleyeceğiz. Bu vesile ile resim sanatını Hizan'da yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bölgenin kalkınması anlamında kültürel ve sanatsal çalışmalara önem veriyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikle alakalı ülke genelinde ve yerelde olumlu geri dönüşler aldık. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Bu yıl ilçemizde bir sanat galerisi oluşturacağız. Yapılan eserler vatandaşların ziyaretine açılacak. Her ilçenin ve bölgenin kendine has özellikleri var. Her şey bitkiler gibi kökünden beslenmeli. Hizan'ın köklerine baktığımızda 18-19. yüzyılda ilim ve irfan merkezi, bütün Anadolu'ya ışık saçan, alimlerin yetiştiği bir yerdi. Biz de köklerimize iniyoruz."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ulusal Hizan Sanat Çalıştayı Küratörü Mehmet Göktepe ise ilçenin çok güzel bir doğasının olduğunu belirterek, ülkenin değişik yerlerinden gelen ressamların ortaya çıkardığı farklı eserleri sanatseverlerin beğenisine sunduklarını aktardı.