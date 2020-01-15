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  4. Hizb-i İslami lideri Hikmetyar, ABD'nin Taliban'dan istediği ön şartlardan rahatsız

Hizb-i İslami lideri Hikmetyar, ABD'nin Taliban'dan istediği ön şartlardan rahatsız

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 13:29 | Son Güncelleme

Hizb-i İslami lideri Hikmetyar, ABD'nin Taliban'dan istediği ön şartlardan rahatsız

KABİL (AA) - Afganistan'daki Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar, ABD'nin barış anlaşmasının imzalanması için Taliban'a İran ile ilişkilerini kesmesi ve anlaşma imzalandıktan sonra askerlerinin bir kısmının ülkede kalmasını şart koştuğunu söyledi.

Başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında ABD-Taliban barış görüşmelerini değerlendiren Hikmetyar, ABD'nin Taliban ile barış görüşmelerinde yeni şartlar öne sürdüğünü söyledi.

Taliban'dan bu konuda ABD ile uzlaşma sağlamadığı takdirde doğrudan Afgan hükümetiyle görüşmeye başlamasını istediklerini ifade eden Hikmetyar, ''ABD, Taliban ile arasında devam eden barış anlaşmasını imzalaması için Taliban'a İran ile ilişkilerini kesmesi ve anlaşmanın imzalanmasının ardından ABD askerlerinin bir kısmının Afganistan'da kalmasını şart koştuğunu duyduk. Bu durum barış sürecini olumsuz etkileyecektir.'' diye konuştu.

Hikmetyar, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında yapılacak barış görüşmelerinin sonuç vermemesi durumunda ülkede savaşın süreceği uyarısında bulunarak, Taliban'ın, ABD'nin koştuğu yeni şartlardan rahatsız olduğunu kaydetti.

Taliban'dan ve ABD tarafından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban temsilcileri arasında Katar'daki barış görüşmelerinin günlerdir devam ettiği belirtildi.

- Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

Haftalarca belirsiz kalan barış görüşmeleri Taliban'ın, elinde rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla tekrar başlamıştı.

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