Hizb-i İslami lideri Hikmetyar, ABD'nin Taliban'dan istediği ön şartlardan rahatsız

KABİL (AA) - Afganistan'daki Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar, ABD'nin barış anlaşmasının imzalanması için Taliban'a İran ile ilişkilerini kesmesi ve anlaşma imzalandıktan sonra askerlerinin bir kısmının ülkede kalmasını şart koştuğunu söyledi.

Başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında ABD-Taliban barış görüşmelerini değerlendiren Hikmetyar, ABD'nin Taliban ile barış görüşmelerinde yeni şartlar öne sürdüğünü söyledi.

Taliban'dan bu konuda ABD ile uzlaşma sağlamadığı takdirde doğrudan Afgan hükümetiyle görüşmeye başlamasını istediklerini ifade eden Hikmetyar, ''ABD, Taliban ile arasında devam eden barış anlaşmasını imzalaması için Taliban'a İran ile ilişkilerini kesmesi ve anlaşmanın imzalanmasının ardından ABD askerlerinin bir kısmının Afganistan'da kalmasını şart koştuğunu duyduk. Bu durum barış sürecini olumsuz etkileyecektir.'' diye konuştu.

Hikmetyar, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında yapılacak barış görüşmelerinin sonuç vermemesi durumunda ülkede savaşın süreceği uyarısında bulunarak, Taliban'ın, ABD'nin koştuğu yeni şartlardan rahatsız olduğunu kaydetti.