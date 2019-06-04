Hizbullah Almanya'da Neden Yasaklanmıyor?

Hizbullah’ın Almanya’da ne kadar aktif olduğu bir sır değil. İç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Örgütü’nün raporlarında, ülkede en az 950 Hizbullah üyesinin bulunduğu, örgütün Almanya’da yaşayan Lübnanlı ve İranlılar'dan para topladığı ve cami dernekleri üzerinden propaganda yaptığı vurgulanıyor.

Federal Adalet Bakanlığı’ndan bir yetkili, Hizbullah’ın Almanya’daki etkinlikleri konusunda ellerinde çok sayıda dosya ve suçlayıcı belge bulunduğunu, ancak dış politik nedenlerden yasaklanmasının şu anda söz konusu olmadığını söyledi.

ABD yönetimi uzun süredir Alman hükümetinin Hizbullah’ı yasaklamasını ve ülkedeki derneklerini kapatmasını istiyor. Pompeo’nun görüşmelerinde, Hizbullah'ın İngiltere ve Hollanda'da yasaklandığını belirterek, Almanya'da da yasaklanması talebini tekrardan gündeme getirdiği öğrenildi. Ancak Alman hükümetinin bu konudaki tavrını değiştirmeyeceği tahminleri yapılıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun geçen Cuma günü Berlin’i ziyaretinde Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la yaptığı görüşmelerde ele alınan konulardan biri de, Şii Hizbullah örgütünün yasaklanması isteği oldu.

İstihbarat raporlarında, Hizbullah’ın İran’la olan bağı ve İsrail’e karşı antisemitist çizgisi de yer alıyor. Ayrıca başbakanlığın yanısıra, içişleri, dışişleri ve adalet bakanlıklarından terörle ilgili birim yetkililerinin belli aralıklarla bir araya gelerek, Hizbullah’ın etkinliklerini değerlendirdikleri de biliniyor.

Buna rağmen örgütün Almanya’da örneğin para toplaması, hükümet tarafından ‘sosyal amaçlı ve Lübnan’daki fakirlere yönelik yardım kampanyası’ olarak tanımlanıyor ve Hizbullah’ın ‘politik kanadıyla’ ilişkilendiriliyor.

Hollanda ve İngiltere'ye ek olarak, ABD, Kanada, Arap Birliği ve İsrail'in de, Hizbullah'ı terörist bir grup olarak sınıflandırdığını hatırlatan Hizbullah uzmanları ise, örgütte politik ve askeri kanatlar arasında fark olmadığını, Almanya’da ‘bağış’ adı altında toplanan paraların Hizbullah’ın terör eylemlerine katılan birimlerine de harcandığını iddia ediyor.

Nitekim Pompeo’dan önce Berlin’e gelen, ABD’nin Yakındoğu işlerinden sorumlu dışişleri bakan yardımcılığına vekalet eden David Satterfield’in, Alman yetkililere "Hizbullah’ın iki kolu olmadığını, tek bir örgüt olduğunu" belgeleriyle söylediği haber alındı.