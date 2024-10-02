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Hizbullah duyurdu: İsrail askerleri bir köye sızmaya çalışıyorlardı! Böyle hedef oldular

02.10.2024 17:15
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İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinde yer alan Yaroun köyünde ortaya çıkan görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Hizbullah cephesinden yapılan açıklamada, köye sızmaya çalışan İsrail askerlerinin patlayıcıyla hedef alındığı ve bazılarının öldürüldüğü belirtildi.

İsrail'in Lübnan üzerine başlattığı kara harekatı sonrası Lübnan'ın güney bölgelerindeki askeri hareketlilik devam ediyor. Lübnan'daki Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Yaroun köyüne sızmaya çalışan İsrail güçleriyle çatışma çıktığı belirtildi.

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BAZI İSRAİL ASKERLERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail askerlerinin saat 14.00 sıralarında patlayıcı ile hedef alındığı aktarılan açıklamada, "İsrail ordusu Yaroun köyünün etrafından gizlice dolanmaya çalışırken Hizbullah savaşçıları patlayıcı bir cihazı infilak ettirdi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada İsrail askerlerinden bazılarının öldüğü kaydedildi.

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ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yapılan başka bir açıklamada ise, Hizbullah mensuplarının güneydeki Maroun El Ras kasabasına sızan İsrail askerleriyle çatışmaya girdiği ve çatışmanın devam ettiği ifade edildi.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Hizbullah
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