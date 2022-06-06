HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hizbullah: "Gerekirse İsrail'e Karşı Güç Kullanabiliriz "

Hizbullah: "Gerekirse İsrail'e Karşı Güç Kullanabiliriz "

06.06.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hizbullah yetkilisi Şeyh Naim Kasım, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin İsrail'in tartışmalı sularda hak ihlalinde bulunup bulunmadığına ilişkin kararı üzerine, "güç kullanmak" dahil İsrail'in doğalgaz operasyonlarına karşı eyleme geçmeye hazır olduklarını söyledi

Hizbullah: "Gerekirse İsrail'e Karşı Güç Kullanabiliriz "

Hizbullah örgütünün iki numaralı ismi Şeyh Naim Kasım, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin İsrail'in tartışmalı sularda hak ihlalinde bulunup bulunmadığına ilişkin kararı üzerine, "güç kullanmak" dahil İsrail'in doğalgaz operasyonlarına karşı eyleme geçmeye hazır olduklarını söyledi.

Şeyh Naim Kasım, bu sözleri, merkezi Londra'da bulunan petrol sondaj firması Energean tarafından işletilen bir geminin, Kariş olarak bilinen doğalgaz yatağında çalışmalara başlamak üzere bölgeye ulaşması üzerine sarfetti.

İsrail, doğalgaz yatağının özel bir ekonomik bölgenin parçası olduğunu söylerken Lübnan, bölgenin kendine ait saha içinde yer aldığını iddia ediyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, yaptıkları açıklamalarda, İsrail'e Kariş'te çalışmalara başlamaması uyarısında bulundu. Uyarılar, bölgede şiddetin tırmanışa geçebileceği korkusunu arttırdı.

Hizbullah'tan bugün yapılan açıklamada, sadece Lübnan hükümetinin İsrail'i denizdeki hakları ihlal etmekle suçlaması gibi bir durum söz konusu olduğunda harekete geçecekleri bildirildi.

Kasım, "Lübnan devleti, İsrailliler'in sularımıza ve petrolümüze saldırıda bulunduğunu söylerse o zaman baskı uygulamak, caydırıcı olmak ve güç dahil uygun yöntemlere başvurmak için üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız" dedi.

"Meselenin Lübnan devletinin kesin kararını gerektirdiğini" kaydeden Kasım, Hizbullah'ın "elini çabuk tutması ve takvim belirlemesi için hükümete çağrı yaptığını" söyledi.

Kasım, daha geniş kapsamlı bir anlaşmazlığa sebebiyet verecek olsa da, "yanıtlar ne olursa olsun" harekete geçeceğini söyledi.

Lübnan ise İsrail'le tartışmalı deniz sınırları meselesine ilişkin dolaylı müzakerelere yeniden başlamak için Beyrut'a Amerikalı bir arabulucunun davet edileceğini bildirdi. Müzakereler, geçen yıldan bu yana duraklamıştı.

Beyrut, Lübnan'ın şimdiye kadar karşı karşıya olduğu en ağır mali krizi hafifletmek amacıyla değerli doğalgaz rezervlerini kullanmak için bir anlaşmaya varmayı umuyor.

Lübnan kabinesi, Mayıs ayı sonunda, Hizbullah örgütünden bakanların itirazlarına rağmen uzun zamandır beklenen iyileşme yol haritasını geçirmişti.

Kasım ise bugün, Lübnan'da geçen ay yapılan meclis seçimlerinin yeni bir hükümetin oluşum sürecini tetiklediğini söyledi, bu nedenle yeni bir planın müzakere edilmesi gerektiğinin işaretini verdi.

Seçimde meclisteki çoğunluğunu kaybeden Hizbullah, yine de meclis başkan ve başkan yardımcılığı görevlerini elinde tutmaya devam ediyor.

Kasım, "Bir an önce atmamız gereken en önemli adım, bir hükümet kurmak çünkü ülke, hükümet olmadan çok daha kötü bir duruma doğru sürüklenecektir" dedi.

Hizbullah'ın Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin yeni dönem görev süresini onaylayıp onaylamayacağı konusunda yorum yapmayı reddeden Kasım, Ekim ayı sonunda görev süresi dolacak olan Hizbullah müttefiki Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un halefi olarak bazı isimleri gündeme getirip getirmediği konusunda da yorum yapmadı.

Bir sonraki önceliğin mali iyileşme olacağını kaydeden Kasım, Hizbullah, Lübnan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı ön anlaşmaya şüpheyle yaklaşsa da, böyle bir anlaşmanın başka fonlara erişim için "gerekli bir köprü" olduğunu belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'dan çarpıcı 'Türkiye' açıklaması! 'Vazgeçilmez bir ortak'Almanya'dan çarpıcı 'Türkiye' açıklaması! 'Vazgeçilmez bir ortak'
Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!
Suriyeliden polise tepki çeken hareket! Sosyal medyada gündem olduSuriyeliden polise tepki çeken hareket! Sosyal medyada gündem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika | Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Son dakika | Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Asgari ücrete zam gelecek mi? 'Yılbaşında...'

Asgari ücrete zam gelecek mi? 'Yılbaşında...'

Erdoğan'dan faiz-enflasyon mesajı! "Kimse bizden beklemesin"

Erdoğan'dan faiz-enflasyon mesajı! "Kimse bizden beklemesin"

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuç

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuç

Otobüste genç kızın gizlice fotoğrafını çekerken yakalanmıştı! Akılalmaz savunma

Otobüste genç kızın gizlice fotoğrafını çekerken yakalanmıştı! Akılalmaz savunma

İlginizi Çekebilir

“Göğüslerimi o kadar büyüttürdüm ki sonunda..."

“Göğüslerimi o kadar büyüttürdüm ki sonunda..."

Erotik pozlarını satacağını açıkladı! “Çok daha seksi...”

Erotik pozlarını satacağını açıkladı! “Çok daha seksi...”

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Kızıl tehlike Avrupa'ya çok yakın!

Kızıl tehlike Avrupa'ya çok yakın!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.