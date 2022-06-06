Hizbullah: "Gerekirse İsrail'e Karşı Güç Kullanabiliriz "

Hizbullah örgütünün iki numaralı ismi Şeyh Naim Kasım, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin İsrail'in tartışmalı sularda hak ihlalinde bulunup bulunmadığına ilişkin kararı üzerine, "güç kullanmak" dahil İsrail'in doğalgaz operasyonlarına karşı eyleme geçmeye hazır olduklarını söyledi.

Şeyh Naim Kasım, bu sözleri, merkezi Londra'da bulunan petrol sondaj firması Energean tarafından işletilen bir geminin, Kariş olarak bilinen doğalgaz yatağında çalışmalara başlamak üzere bölgeye ulaşması üzerine sarfetti.

İsrail, doğalgaz yatağının özel bir ekonomik bölgenin parçası olduğunu söylerken Lübnan, bölgenin kendine ait saha içinde yer aldığını iddia ediyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, yaptıkları açıklamalarda, İsrail'e Kariş'te çalışmalara başlamaması uyarısında bulundu. Uyarılar, bölgede şiddetin tırmanışa geçebileceği korkusunu arttırdı.

Hizbullah'tan bugün yapılan açıklamada, sadece Lübnan hükümetinin İsrail'i denizdeki hakları ihlal etmekle suçlaması gibi bir durum söz konusu olduğunda harekete geçecekleri bildirildi.

Kasım, "Lübnan devleti, İsrailliler'in sularımıza ve petrolümüze saldırıda bulunduğunu söylerse o zaman baskı uygulamak, caydırıcı olmak ve güç dahil uygun yöntemlere başvurmak için üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız" dedi.

"Meselenin Lübnan devletinin kesin kararını gerektirdiğini" kaydeden Kasım, Hizbullah'ın "elini çabuk tutması ve takvim belirlemesi için hükümete çağrı yaptığını" söyledi.

Kasım, daha geniş kapsamlı bir anlaşmazlığa sebebiyet verecek olsa da, "yanıtlar ne olursa olsun" harekete geçeceğini söyledi.

Lübnan ise İsrail'le tartışmalı deniz sınırları meselesine ilişkin dolaylı müzakerelere yeniden başlamak için Beyrut'a Amerikalı bir arabulucunun davet edileceğini bildirdi. Müzakereler, geçen yıldan bu yana duraklamıştı.

Beyrut, Lübnan'ın şimdiye kadar karşı karşıya olduğu en ağır mali krizi hafifletmek amacıyla değerli doğalgaz rezervlerini kullanmak için bir anlaşmaya varmayı umuyor.

Lübnan kabinesi, Mayıs ayı sonunda, Hizbullah örgütünden bakanların itirazlarına rağmen uzun zamandır beklenen iyileşme yol haritasını geçirmişti.

Kasım ise bugün, Lübnan'da geçen ay yapılan meclis seçimlerinin yeni bir hükümetin oluşum sürecini tetiklediğini söyledi, bu nedenle yeni bir planın müzakere edilmesi gerektiğinin işaretini verdi.

Seçimde meclisteki çoğunluğunu kaybeden Hizbullah, yine de meclis başkan ve başkan yardımcılığı görevlerini elinde tutmaya devam ediyor.

Kasım, "Bir an önce atmamız gereken en önemli adım, bir hükümet kurmak çünkü ülke, hükümet olmadan çok daha kötü bir duruma doğru sürüklenecektir" dedi.

Hizbullah'ın Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin yeni dönem görev süresini onaylayıp onaylamayacağı konusunda yorum yapmayı reddeden Kasım, Ekim ayı sonunda görev süresi dolacak olan Hizbullah müttefiki Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un halefi olarak bazı isimleri gündeme getirip getirmediği konusunda da yorum yapmadı.

Bir sonraki önceliğin mali iyileşme olacağını kaydeden Kasım, Hizbullah, Lübnan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı ön anlaşmaya şüpheyle yaklaşsa da, böyle bir anlaşmanın başka fonlara erişim için "gerekli bir köprü" olduğunu belirtti.

