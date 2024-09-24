Hizbullah'ın '3 numaralı adamı' apar topar başka yere gitti! Önce İbrahim Akil, şimdi Ali Karaki... İsrail bir bir onları hedef alıyor

İsrail rotasını Filistin'deki katliamdan Lübnan'a çevirdi. Telsiz ve çağrı cihazlarının patlatılmasıyla Orta Doğu yine yangın yerine döndü. İsrail ordusu, dün Lübnan'ın güneyi ile Bekaa bölgesinde yaklaşık 1600 hedefe saldırı düzenlendiğini duyurdu. Savaş uçaklarının gece boyu düzenlediği saldırılarda birçok aile enkaz altında kalarak can verdi. Lübnan Sağlık Bakanlığından gelen açıklamay göre onlarcası çocuk ve kadın olmak üzere 356 kişi öldü, 1246 kişiyse yaralandı.

AİLELER ENKAZ ALTINDA KALARAK YOK OLDU

Söz konusu saldırılarda hedef Baalbek'in köy ve kasabaları oldu. Binalar ile yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda pek çok aile enkaz altında kalarak yok oldu. Yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı ancak sayılarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Kefr Dunin, Es-Sultaniyye ile Tayr Filsey ve El-Humeyri kasabaları arasındaki bölgelere de saldırı düzenledi.

YOĞUN GÖÇ DALGASI YAŞANIYOR

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor. Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin barınması için açıldığını duyurdu. Göç edenlerin misafir edilmesi için camilere bağlı salonlar kullanıma açıldı.

HİZBULLAH, ÜST DÜZEY KOMUTANLARINDAN ALİ KARAKİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASINI YALANLADI

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Dahiye'ye düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın askeri komutanlarından Ali Karaki'nin öldürüldüğüne dair İsrail'den gelen haberlerin doğru olmadığı belirtildi. Karaki'nin sağlığının yerinde olduğu, güvenli bir bölgeye nakledildiği duyuruldu.

Açıklamada, Siyonist düşmanın Karaki'nin suikasta uğradığı yönündeki iddialarının tümüyle yalan olduğu vurgulandı.

KARAKİ: HİZBULLAHIN 3 NUMARALI ADAMI

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya hava saldırısı düzenlemişti. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın 3 numaralı adamı Ali Karaki olduğu iddia edilmişti.

ÜST DÜZEY ASKERİ KOMUTANLARDAN İBRAHİM AKİL ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail ordusu, pazar günü, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i öldürdüğünü açıklamıştı. Hizbullah da bu açıklamayı doğrulamıştı.

HİZBULLAH KOMUTANI İBRAHİM AKİL KİMDİR?

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye Mahallesi'nde hedef aldığı "Tahsin" kod adlı İbrahim Akil’in Hizbullah’ın askeri kanadının iki numaralı ismi olduğu belirtiliyor. Yerel kaynaklara göre, Tahsin olarak da bilinen Akil, Hizbullah'ın en yüksek askeri organı olan Cihat Konseyi'nin üyesi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nisan 2023'te, Beyrut'taki ABD Büyükelçiliğine 1983’te düzenlenen bombalı saldırının arkasında yer alan önemli isimlerden biri olduğu iddia edilen Akil hakkında bilgi sunanlara 7 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.

Akil, aynı zamanda, İsrail’in 2000 yılında Lübnan’dan çekilmesine katkıda bulunan savaşlar da dahil olmak üzere Hizbullah’ın İsrail ordusuna karşı gerçekleştirdiği, birçok büyük askeri operasyonun arkasındaki isimlerden biri olarak biliniyor.

ABD EK ASKER GÖNDERİYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'da İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında artan gerginlikler nedeniyle bölgeye ek asker göndereceğini açıkladı. Pentagon'dan AA'ya yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu'daki artan gerginlikler ve tedbirleri çoğaltmak nedeniyle, bölgede halihazırda bulunan güçleri güçlendirmek için az sayıda ek ABD askeri personeli gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Nereye ne kadar asker gönderileceği sorularına ise "Operasyon güvenliği nedeniyle, belirli ayrıntılar hakkında yorum yapmayacağız veya bilgi vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı. ABD'nin şu an bölgede yaklaşık 40 bin civarında askeri bulunuyor.

İSRAİL’İN LÜBNAN'A DÜNKÜ SALDIRILARINDA 356 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 24'ü çocuk, 42'si kadın 356 kişinin öldüğünü, 1246 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, pek çok noktada Hizbullah'a ait mevzi, fırlatma rampaları ile askeri bina ve karargahlara yönelik saldırıların sürdüğü ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının, "Kuzeyin Okları" ismi verilen "operasyon" kapsamında dün Lübnan'ın güneyi ile Bekaa bölgesinde Hizbullah'a ait yaklaşık 1600 hedefe saldırı düzenlediği aktarıldı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır