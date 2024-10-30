Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım'dan İsrail mesajı! 'Çarpışmaya devam edeceğiz'

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım bir açıklama yaptı. Kasım, "Vahşi bir grupla karşı karşıyayız. İsrail'le çarpışmaya devam edeceğiz. Nasrallah'ın yolundan gideceğim ve Gazze'ye desteğimiz sürecek" dedi.

İşte Naim Kasım'ın açıklamasından satır başları:

"BU SALDIRILARIN SONU OLMALI DEDİK"

"İsrail topraklarını genişletmek istiyor. İsrail'in yaptıklarını unutabilir miyiz? 75 yıldır Filistinlileri öldürüyorlar ve topraklarını ellerinden alıyorlar. Kutsal değerlerimize saldırıyorlar. Aksa Tufanı 75 yıllık işgali reddeden bir operasyon oldu. İsrail Lübnan'a da girdi. 1982'den 2000'e kadar işgale devam ettiler. Lübnan'ın içine girmek ve işgal etmek istediler. Hizbullah'ın direnişi ile İsrail'i ülkemizden çıkarttık. Hem direniş hem ordu hem halk olarak İsrail'e karşı direndik. 2006 Temmuz'unda 1701 sayılı karara rağmen İsrail saldırılarına devam etti. Biz de, 'bu saldırıların sonu olmalı' dedik. 2006'nın sonundan geçen yıla kadar her gün Lübnan'a saldırdılar. 39 bin kez hava ve deniz sahamızı ihlal ettiler. Fotoğraf çekiyorlardı, bilgi alıyorlardı.

"İSRAİL'LE ÇARPIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bizim onların karşısında durmamız farzdır. Evet karşılarında durmanın bedeli var. Vahşi bir grupla karşı karşıyayız. İsrail'le çarpışmaya devam edeceğiz. Nasrallah'ın yolundan gideceğim ve Gazze'ye desteğimiz sürecek. Direnişin efsane duruşu izzet ve onurun temsilidir. Gelecek nesillerin geleceğini bu direniş kuracaktır.

Biz savaş istemediğimizi her zaman söyledik. Nasrallah da bunu söylemişti. Ancak bize savaş açılırsa bütün gücümüzle karşılarında duracağımızı da belirtmiştik. Hizbullah ve Emel kendi istekleriyle, vatan toprakları için savaşıyor, Lübnan'ın evlatları savaşıyor. Biz kimsenin vekili değiliz, kimsenin projesi değiliz. Kendi toprağımız ve halkımız için, Filistin'deki kardeşlerimiz için savaşıyoruz. İsrail ve ABD bizi yönetmesin diye savaşıyoruz. Bedel ödüyoruz, fedakarlıklar veriyoruz.

"İRAN BİZİ DESTEKLİYOR"

Biz kendi sınırlarımız içinde savaşıyoruz. İran bize yardım ediyor ama bizden beklentisi yok. İran'ı özgürleştirmek için değil Lübnan'ı özgürleştirmek için savaşıyoruz."