Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın eylül ayında İsrail ordusu tarafından Beyrut'ta öldürülmesinin ardından örgütün başına kimin geçeceği tartışılmaya başlanmıştı. Nasrallah'ın halefi olarak ismi anılmaya başlayan Haşim Seyfettin'in Hizbullah'ın yeni lideri olması bekleniyordu. Ancak Seyfettin de bir İsrail saldırısında öldürüldü.
Hizbullah, yeni lideri olarak Hasan Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın atandığını duyurdu. Kasım, Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından 8 Ekim'de televizyondan yayınlanan bir konuşma yapmıştı.
ABD'nin Gazze'de işlenen tüm suçlara ortak olduğunu aktaran Kasım konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"İmkanlarımız sağlam, İsrail'in imkanlarımızı vurduğu iddiası bir hayal. Saldırılarda kaybettiğimiz tüm mevkilerdeki kişilerin yerleri dolduruldu. Kimse mevzilerimizi terk edeceğimizi, silahlarımızı bırakacağımızı düşünmemelidir"