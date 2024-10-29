Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın eylül ayında İsrail ordusu tarafından Beyrut'ta öldürülmesinin ardından örgütün başına kimin geçeceği tartışılmaya başlanmıştı. Nasrallah'ın halefi olarak ismi anılmaya başlayan Haşim Seyfettin'in Hizbullah'ın yeni lideri olması bekleniyordu. Ancak Seyfettin de bir İsrail saldırısında öldürüldü.

YENİ LİDER NAİM KASIM OLDU

Hizbullah, yeni lideri olarak Hasan Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın atandığını duyurdu. Kasım, Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından 8 Ekim'de televizyondan yayınlanan bir konuşma yapmıştı.

"KİMSE SİLAHLARIMIZI BIRAKACAĞIMIZI DÜŞÜNMEMELİDİR"

ABD'nin Gazze'de işlenen tüm suçlara ortak olduğunu aktaran Kasım konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"İmkanlarımız sağlam, İsrail'in imkanlarımızı vurduğu iddiası bir hayal. Saldırılarda kaybettiğimiz tüm mevkilerdeki kişilerin yerleri dolduruldu. Kimse mevzilerimizi terk edeceğimizi, silahlarımızı bırakacağımızı düşünmemelidir"