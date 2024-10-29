HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
29.10.2024 11:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesinden sonra örgütün başına kimin geçeceği tartışılmaya başlanmıştı. Liderlik için Haşim Seyfettin'in adı geçmiş fakat Seyfettin de İsrail saldırısında ölmüştü. Hizbullah, yeni lideri olarak Hasan Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın atandığını duyurdu.

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın eylül ayında İsrail ordusu tarafından Beyrut'ta öldürülmesinin ardından örgütün başına kimin geçeceği tartışılmaya başlanmıştı. Nasrallah'ın halefi olarak ismi anılmaya başlayan Haşim Seyfettin'in Hizbullah'ın yeni lideri olması bekleniyordu. Ancak Seyfettin de bir İsrail saldırısında öldürüldü.

34636

YENİ LİDER NAİM KASIM OLDU

Hizbullah, yeni lideri olarak Hasan Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın atandığını duyurdu. Kasım, Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından 8 Ekim'de televizyondan yayınlanan bir konuşma yapmıştı.

53

"KİMSE SİLAHLARIMIZI BIRAKACAĞIMIZI DÜŞÜNMEMELİDİR"

ABD'nin Gazze'de işlenen tüm suçlara ortak olduğunu aktaran Kasım konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"İmkanlarımız sağlam, İsrail'in imkanlarımızı vurduğu iddiası bir hayal. Saldırılarda kaybettiğimiz tüm mevkilerdeki kişilerin yerleri dolduruldu. Kimse mevzilerimizi terk edeceğimizi, silahlarımızı bırakacağımızı düşünmemelidir"

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hizbullah Hasan Nasrallah
En Çok Okunan Haberler
Siz de yediyseniz tadınız kaçacak

Siz de yediyseniz tadınız kaçacak

3 yaşındaki çocuğu ezip öldürdü, kendini araca kilitleyip intihar etti

3 yaşındaki çocuğu ezip öldürdü, kendini araca kilitleyip intihar etti

Portakal'dan dikkat çeken açıklama

Portakal'dan dikkat çeken açıklama

Galatasaray'ın ikinci golü öncesi Arda Kardeşler'in net görüntüsü ortaya çıktı!

Galatasaray'ın ikinci golü öncesi Arda Kardeşler'in net görüntüsü ortaya çıktı!

İkisi de polisti; intihar haberleri peş peşe geldi

İkisi de polisti; intihar haberleri peş peşe geldi

11 ilde 100 binin üzerinde artçı deprem

11 ilde 100 binin üzerinde artçı deprem

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kısa süreli indirim var

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kısa süreli indirim var

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.