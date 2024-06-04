HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hizbullah İsrail'i vurdu, her köşeden alevler yükseldi! 30 bin kişi tahliye edildi, açık açık tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir!

Hizbullah İsrail'i vurdu, her köşeden alevler yükseldi! 30 bin kişi tahliye edildi, açık açık tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.06.2024 10:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail bu kez roketlerin hedefi oldu. Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketler sınırları aştı, birçok bölgeden alevler yükseldi. Yaklaşık 30 bin kişi bölgeyi terk etmek zorunda kalırken "Kuzey tutuşmuş yanıyor" yorumu dikkat çekti. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'dan ise tehdit dolu açıklama geldi: "Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir"

Hizbullah İsrail'i vurdu, her köşeden alevler yükseldi! 30 bin kişi tahliye edildi, açık açık tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir!

Aylardır operasyon düzenlediği Gazze'de çocuk, yaşlı, kadın demeden katliam yapan ve tüm bölgeyi adeta açık hava hapishanesine çeviren İsrail bu kez roketlerin hedefi oldu. Lübnan'daki Hizbullah tarafından gece saatlerinde atılan roketler nedeniyle kentin kuzeyinde yangın başladı.

İsrail resmi televizyon kanalı KAN'a göre, ülkenin kuzeyinde çıkan yangınların kontrol altına alınması için takviye ekipler talep edildi.

"30 BİN KİŞİ EVLERİNDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI"

İsrail Tarım ve Orman Bakanı Avi Dichter de yaptığı açıklamada, "Maalesef yangını kontrol altına almamız mümkün değil şu an’a kadar 30 bin kişi evinde ayrılmak zorunda kaldı ve yangın merkeze ulaştı." dedi.

gece2

HAVA SICAKLIĞI 43 DERECEYİ GEÇTİ

Yediot Ahronot gazesi, kuzeydeki Yukarı Celile'nin Kiryat Shmona bölgesindeki yerleşimlerde süren yangınların kontrol alınması çalışmaları sırasında 6 itfaiye erinin yaralandığını belirtti.

Kiryat Shmona ve Taberiyye bölgesinde hava sıcaklığının 43 dereceyi geçtiğini aktaran gazete, yalnızca Celile ve Golan (işgal altındaki Suriye) bölgelerinde 15 yangın noktasının varlığının gözlendiğini kaydetti.

gece

"KUZEY TUTUŞMUŞ, YANIYOR"

Öte yandan ülkedeki ana muhalefet lideri Yair Lapid ise, yangına ilişkin X platformundan yaptığı paylaşımda, "Kuzey tutuşmuş yanıyor, İsrail'in caydırıcılığı da onunla birlikte yanıyor ve Netanyahu hükümetinin hiçbir yönetimi ya da stratejisi yok" ifadelerini kullandı.

2024-06-04T041421Z_719092643_RC2448AN1X0O_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-LEBANON-FIRES

Ahronot'a göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise yangınlara tepkisini Lübnan'ı tehdit etmeyle gösterdi.

2024-06-03T193258Z_2067759698_RC2T38A1SPTZ_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-LEBANON

TEHDİT DOLU AÇIKLAMA: "TÜM LÜBNAN'IN YANMA ZAMANI GELMİŞTİR"

Ben-Gvir, yangının kontrol altına alınmayışını iflas şeklinde değerlendirerek, "Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir" ifadeleriyle Lübnan'ı yakma tehdidinde bulundu.

Öte yandan roketlerin sebep olduğu yangının sabah saatlerinde devam ettiği görüldü.

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesi, yangının, Lübnan'daki Hizbullah tarafından pazar günü atılan bir dizi roketin ardından çıktığına dikkat çekmişti.

2024-06-03T194109Z_177181791_RC2M38AX9GMU_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-LEBANON

Ynet'in bir başka haberinde Yukarı Celil bölgesinde yer alan sıradağlarda çıkan yangına 14 ekibin yanı sıra 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği ve Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrarladığına işaret edilmişti.

2024-06-03T193657Z_299547348_RC2T38AVKBVY_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-LEBANON


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren görüntüler! Kadını yol ortasında yerlerde sürüklediŞaşkına çeviren görüntüler! Kadını yol ortasında yerlerde sürükledi
Son dakika | Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Mürettebatla irtibat koptu... MSB'den açıklama geldiSon dakika | Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Mürettebatla irtibat koptu... MSB'den açıklama geldi
Tehlikeli anları görünce hemen kayda aldıTehlikeli anları görünce hemen kayda aldı
Anahtar Kelimeler:
İsrail roket Hizbullah
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım'dan Acun'a olay sözler: Sokağa çıkamaz

Aziz Yıldırım'dan Acun'a olay sözler: Sokağa çıkamaz

Detay vermedi ama yeni çalışmayı duyurdu!

Detay vermedi ama yeni çalışmayı duyurdu!

LGS'de tartışma yaratan soru! AK Parti'nin sloganının kullanılmasına tepki: Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesi görmezden gelindi

LGS'de tartışma yaratan soru! AK Parti'nin sloganının kullanılmasına tepki: Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesi görmezden gelindi

Bu acıya yürek dayanmaz! Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ankara'da yasak aşk dehşeti! Eşini ve evdeki adamı öldürüp intihar etti

Ankara'da yasak aşk dehşeti! Eşini ve evdeki adamı öldürüp intihar etti

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Erdoğan'da

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Erdoğan'da

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.