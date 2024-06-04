Hizbullah İsrail'i vurdu, her köşeden alevler yükseldi! 30 bin kişi tahliye edildi, açık açık tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir!

Aylardır operasyon düzenlediği Gazze'de çocuk, yaşlı, kadın demeden katliam yapan ve tüm bölgeyi adeta açık hava hapishanesine çeviren İsrail bu kez roketlerin hedefi oldu. Lübnan'daki Hizbullah tarafından gece saatlerinde atılan roketler nedeniyle kentin kuzeyinde yangın başladı.

İsrail resmi televizyon kanalı KAN'a göre, ülkenin kuzeyinde çıkan yangınların kontrol altına alınması için takviye ekipler talep edildi.

"30 BİN KİŞİ EVLERİNDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI"

İsrail Tarım ve Orman Bakanı Avi Dichter de yaptığı açıklamada, "Maalesef yangını kontrol altına almamız mümkün değil şu an’a kadar 30 bin kişi evinde ayrılmak zorunda kaldı ve yangın merkeze ulaştı." dedi.

HAVA SICAKLIĞI 43 DERECEYİ GEÇTİ

Yediot Ahronot gazesi, kuzeydeki Yukarı Celile'nin Kiryat Shmona bölgesindeki yerleşimlerde süren yangınların kontrol alınması çalışmaları sırasında 6 itfaiye erinin yaralandığını belirtti.

Kiryat Shmona ve Taberiyye bölgesinde hava sıcaklığının 43 dereceyi geçtiğini aktaran gazete, yalnızca Celile ve Golan (işgal altındaki Suriye) bölgelerinde 15 yangın noktasının varlığının gözlendiğini kaydetti.

"KUZEY TUTUŞMUŞ, YANIYOR"

Öte yandan ülkedeki ana muhalefet lideri Yair Lapid ise, yangına ilişkin X platformundan yaptığı paylaşımda, "Kuzey tutuşmuş yanıyor, İsrail'in caydırıcılığı da onunla birlikte yanıyor ve Netanyahu hükümetinin hiçbir yönetimi ya da stratejisi yok" ifadelerini kullandı.

Ahronot'a göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise yangınlara tepkisini Lübnan'ı tehdit etmeyle gösterdi.

TEHDİT DOLU AÇIKLAMA: "TÜM LÜBNAN'IN YANMA ZAMANI GELMİŞTİR"

Ben-Gvir, yangının kontrol altına alınmayışını iflas şeklinde değerlendirerek, "Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir" ifadeleriyle Lübnan'ı yakma tehdidinde bulundu.

Öte yandan roketlerin sebep olduğu yangının sabah saatlerinde devam ettiği görüldü.

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesi, yangının, Lübnan'daki Hizbullah tarafından pazar günü atılan bir dizi roketin ardından çıktığına dikkat çekmişti.

Ynet'in bir başka haberinde Yukarı Celil bölgesinde yer alan sıradağlarda çıkan yangına 14 ekibin yanı sıra 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği ve Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrarladığına işaret edilmişti.







