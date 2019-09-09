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Hizbullah İsrail'e Ait Bir İnsansız Hava Aracını Düşürdüğünü Açıkladı

09.09.2019 12:35 | Son Güncelleme

Hizbullah, Lübnan’ın güneyinde İsrail’e ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini duyurduklarını duyurdu

Hizbullah İsrail'e Ait Bir İnsansız Hava Aracını Düşürdüğünü Açıkladı

Hizbullah, Lübnan’ın güneyinde İsrail’e ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini duyurduklarını duyurdu.

Hizbullah, insansız hava aracının uygun silahlarla düşürüldüğünü ve aracın ellerinde olduğunu açıkladı.

İsrail Ordusu da bir insansız hava aracını kaybettiklerini duyurdu ancak detaylı bilgi paylaşmadı. Ordudan yapılan açıklamada, kaybedilen aracın ufak bir araç olduğu herhangi bir önemli bilgi taşımadığı belirtildi.

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, geçen ay yaptığı açıklamada Lübnan hava sahasına giren İsrail insansız hava araçlarını düşürecekleri uyarısında bulunmuştu.

Geçen hafta da uzunca bir aradan sonra Hizbullah güçleri ve İsrail Ordusu arasında karşılıklı ateş açılmıştı. Hizbullah’ın İsrail tarafına tanksavar füzesi fırlatmasının ardından İsrail de buna topçu ateşiyle karşılık verdi.

Taraflar son olarak 2006 yılında yaklaşık bir ay boyunca çatışmışlardı.

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