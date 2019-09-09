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Hizbullah İsrail’e ait İHA’yı düşürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

Lübnan’da İran destekli Hizbullah, İsrail ‘e ait İHA’yı düşürdüğünü açıkladı.Lübnan medyasında yer alan haberde, Hizbullah’ın Lübnan’ın güney sınırına giren İsrail’e ait bir insansız hava aracını (İHA) ateş açarak düşürdüğü belirtildi.

Lübnan’da İran destekli Hizbullah, İsrail ‘e ait İHA’yı düşürdüğünü açıkladı.
Lübnan medyasında yer alan haberde, Hizbullah’ın Lübnan’ın güney sınırına giren İsrail’e ait bir insansız hava aracını (İHA) ateş açarak düşürdüğü belirtildi. Hizbullah’ın vurduğu İHA’yı ele geçirdiği ifade edildi.
İsrail ordusu ise rutin faaliyetler sırasında Lübnan’ın güneyindeki küçük bir İHA’nın düştüğünü ve Hizbullah’ın İHA’dan herhangi bir bilgi elde ettiğine dair bir endişe olmadığını açıkladı.
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah daha önce İsrail’e ait İHA’ları düşüreceklerini söylemişti. Hizbullah, Lübnan’da 25 Ağustos tarihinde İsrail’e ait 2 İHA’yı düşürmüştü.

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