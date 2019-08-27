'Hizbullah İsrail’e Karşı Hesaplanmış Bir Karşılık Planlıyor'

Lübnan’ın başkenti Beyrut yakınlarında geçtiğimiz hafta sonu Suriye içinde bazı hedefleri vuran İsrail’e ait iki insansız hava aracının düşmesinin ardından bölgede tansiyon yüksek. Hizbullah’a yakın iki kaynak örgütün İsrail’e karşı “hesaplanmış bir karşılık” vereceğini ancak yeni bir savaştan kaçınmayı amaçladığını belirtti.
Reuters haber ajansına konuşan iki kaynaktan biri “Hizbullah’ın istemediği bir savaşa yol açmayacak şekilde bir karşılığın ayarlandığını” söyledi. Söz konusu kaynak “Şu anki yönelim hesaplanmış bir saldırıda bulunmak ama işlerin nasıl gelişeceği başka bir konu” açıklamasını yaptı.
İsrail Beyrut yakınlarında düşen drone’ların kendisine ait olduğunu doğrulamadı ancak Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Pazar günü yaptığı açıklamada söz konusu olayı 2006 yılında 1 ay süren savaştan bu yana düzenlenen ilk İsrail saldırısı olarak niteledi. Nasrallah “Bu gece sınırdan İsrail ordusuna sesleniyorum. Gardınızı alın. Bir, iki, üç, dört gün içinde bizi bekleyin” ifadelerini kullanmıştı.
Drone’lardan biri yere yakın bir noktada infilak etmiş, Hizbullah’ın medya merkezinde hasar oluşmuştu. İsrailli yetkililer olaydan İsrail’in sorumlu olup olmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçındı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da “Nasrallah’ın dediğini duydum. Kendisine sakin olmasını tavsiye ederim. İsrail’in kendisini nasıl savunacağını ve düşmanlarına bunu nasıl ödeteceğini bildiğini çok iyi bilir” şeklinde konuşmuştu.
Söz konusu drone’ların nereden ateşlendiği konusu henüz netlik kazanmadı.
Lübnan’da Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ordu komutanından oluşan Yüksek Savunma Şurası Salı günü toplandı ve sonrasında yapılan açıklamada Lübnan’ın kendisini herhangi bir saldırı karşısında savunma hakkına sahip olduğu belirtildi.
İsrail Hizbullah’ı sınırda kendisine yönelik en büyük tehdit olarak algılıyor. 2006 yılındaki savaşta Lübnan’da çoğu sivil 1200 kişi, İsrail’de de çoğu asker 158 kişi hayatını kaybetmişti.
Bölgesel kaynaklar İsrail ve Hizbullah’ın aralarında yazılı olmayan bir anlayışa sahip olduklarını ve bu anlayış kapsamında da Suriye içinde karşılıklı saldırılarla birbirlerini hedef alabilecekleri ancak Lübnan ya da İsrail sınırları içindeki saldırılardan sürecin savaşa gitmesi tehlikesi olduğu için kaçındıklarını söylüyor.
İsrail, Tahran ve Hizbullah’ın Şam yönetimine askeri destek sağladığı Suriye iç savaşı sırasında düşmanı İran’ın gittikçe artan nüfuzundan rahatsız.
Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aun Pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin kendini savunma hakkı olduğunu vurgulamış, İsrail drone saldırılarını da “savaş ilanı” olarak nitelemişti.
Cumartesi günü İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında iki Lübnanlı Hizbullah savaşçısı ölmüştü.
Netanyahu: “Söylediklerinize ve dahası yaptıklarınıza dikkat edin”
Suriye içerisinde sıklıkla İran bağlantılı hedefleri vuran İsrail, İran Devrim Muhafızları tarafından kontrol edilen bir yerleşkeyi vurduğunu belirtiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu Lübnan ve İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye de uyarıda bulundu, “Söylediklerinize ve dahası yaptıklarınıza dikkat edin” demişti.
İsrail-Lübnan arasındaki sınırda devriye görevi icra eden Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) sözcüsü Andrea Tenenti bölgede durumun sakin olduğunu söyledi.
Pazar günü İsrail’in kuzeyine ziyarette bulunan ve ordu komutanlarıyla bir araya gelen İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah’ın İsrail’i vurması halinde doğrudan Lübnan’ın hedef alınabileceği olasılığını gündeme getirdi.
Netanyahu “Topraklarının İsrail’e karşı bir saldırıda kullanılmasına izin veren her ülke bunun sonuçlarına katlanır. Tekrar ediyorum: Sonuçlarına katlanır” ifadelerini kullanmıştı.
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