'Hizbullah İsrail’e Karşı Hesaplanmış Bir Karşılık Planlıyor'

Lübnan’ın başkenti Beyrut yakınlarında geçtiğimiz hafta sonu Suriye içinde bazı hedefleri vuran İsrail’e ait iki insansız hava aracının düşmesinin ardından bölgede tansiyon yüksek. Hizbullah’a yakın iki kaynak örgütün İsrail’e karşı “hesaplanmış bir karşılık” vereceğini ancak yeni bir savaştan kaçınmayı amaçladığını belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan iki kaynaktan biri “Hizbullah’ın istemediği bir savaşa yol açmayacak şekilde bir karşılığın ayarlandığını” söyledi. Söz konusu kaynak “Şu anki yönelim hesaplanmış bir saldırıda bulunmak ama işlerin nasıl gelişeceği başka bir konu” açıklamasını yaptı.

İsrail Beyrut yakınlarında düşen drone’ların kendisine ait olduğunu doğrulamadı ancak Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Pazar günü yaptığı açıklamada söz konusu olayı 2006 yılında 1 ay süren savaştan bu yana düzenlenen ilk İsrail saldırısı olarak niteledi. Nasrallah “Bu gece sınırdan İsrail ordusuna sesleniyorum. Gardınızı alın. Bir, iki, üç, dört gün içinde bizi bekleyin” ifadelerini kullanmıştı.