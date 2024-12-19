Hizbullah kaçırıp domuz bağı ile öldürmüştü! Konca Kuriş'in son görüntüleri ortaya çıktı

Terör örgütü Hizbullah tarafından 1998 yılında kaçırılan İslamcı Feminist yazar Konca Kuriş, Konya'da bir evde 38 gün işkenceye maruz kaldı. Kuriş sonrasında ise domuz bağıyla katledildi.

KONCA KURİŞ'İN 1998'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Konca Kuriş'in Hizbullah tarafından 18 Ağustos 1998'de çekildiği anlaşılan görüntüleri paylaşıldı. Bu görüntüler ilk kez Gain platformunda yayınlandı.

Hizbullah'ın baskısı altında çekilen görüntülerde Konca Kuriş şu ifadeleri kullanıyor:



"4 çocuklu ailenin ikinci evladıyım. 2 kız 2 erkek kardeşiz. İlk ve orta okulu Mersin'de bitirdim. Orta okulu bitirdikten sonra 1978 senesinde eşimle tanışıp evlendim.

"O SIRADA BENİ HİZBULLAH KAÇIRDI, İYİ Kİ KAÇIRDI"

Mersin'e döndükten sonra çok da keyifliydim Amerika'ya gideceğim diye. O sırada beni Hizbullah kaçırdı, iyi ki kaçırdı.

"EĞER HİZBULLAH'IN ELİNE GEÇMESEYDİM ŞEYTAN BENİ ELE GEÇİRMİŞTİ"

Eğer ben hakikatleri anlamadan Amerika'ya gitseydim benim halim ne olurdu? Ben 35 gündür Hizbullah'ın elindeyim. Okudum düşündüm. Ne kadar yanlış yaptığımı gördüm. Eğer Hizbullah'ın eline geçmeseydim şeytan beni ele geçirmişti. Yaşasın Hizbullah. Kahrolsun Kemalistler, Laik diktatörler"