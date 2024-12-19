Hizbullah kaçırıp domuz bağı ile öldürmüştü! Konca Kuriş'in son görüntüleri ortaya çıktı

Terör örgütü Hizbullah tarafından 1998 yılında kaçırılan İslamcı Feminist yazar Konca Kuriş, Konya'da bir evde 38 gün işkenceye maruz kaldı. Kuriş sonrasında ise domuz bağıyla katledildi.
Konca Kuriş'in Hizbullah tarafından 18 Ağustos 1998'de çekildiği anlaşılan görüntüleri paylaşıldı. Bu görüntüler ilk kez Gain platformunda yayınlandı.
Hizbullah'ın baskısı altında çekilen görüntülerde Konca Kuriş şu ifadeleri kullanıyor:
"4 çocuklu ailenin ikinci evladıyım. 2 kız 2 erkek kardeşiz. İlk ve orta okulu Mersin'de bitirdim. Orta okulu bitirdikten sonra 1978 senesinde eşimle tanışıp evlendim.
Mersin'e döndükten sonra çok da keyifliydim Amerika'ya gideceğim diye. O sırada beni Hizbullah kaçırdı, iyi ki kaçırdı.
Eğer ben hakikatleri anlamadan Amerika'ya gitseydim benim halim ne olurdu? Ben 35 gündür Hizbullah'ın elindeyim. Okudum düşündüm. Ne kadar yanlış yaptığımı gördüm. Eğer Hizbullah'ın eline geçmeseydim şeytan beni ele geçirmişti. Yaşasın Hizbullah. Kahrolsun Kemalistler, Laik diktatörler"