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'Hizbullah lideri Nasrallah hedef alındı' iddiası! Lübnan'a yeni saldırı, korkunç görüntüler

27.09.2024 19:08
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İsrail bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu. Saldırıda Hizbullah lideri Nasrallah'ın hedef alındığı öne sürüldü.

'Hizbullah lideri Nasrallah hedef alındı' iddiası! Lübnan'a yeni saldırı, korkunç görüntüler

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi. Patlamalar, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

NASRALLAH HEDEF ALINDI

İsrail basını, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hedef alındığını öne sürdü. Hizbullah'tan henüz açıklama gelmedi.

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773 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Hizbullah
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