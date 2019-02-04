Hizbullah Lideri: ‘Sağlık Bakanlığı Kaynaklarını Kendi Yararımıza Kullanmayacağız’

Lübnan’da aylar süren siyasi krizin ardından kurulan yeni koalisyon hükümetinde sağlık bakanlığı dahil üç bakanlık İran destekli Hizbullah’a gitmişti. Sağlık bakanının açıklanmasının ardından konuşan Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah devletin ve bakanlığın kaynaklarını kendi yararına kullanmayacaklarını söyledi.

İran destekli Şii örgüt Hizbullah, doktor Jamil Jabak’ın sağlık bakanlığına atandığını duyurdu. Hizbullah Lübnan siyasetinde ilk kez bu kadar büyük bir bütçesi olan bakanlığı elde etmiş oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’ın yeni kabinesine devletin kaynaklarının Washington’ın terör örgütü olarak gördüğü Hizbullah’a yardım etmemesinin sağlanması konusunda çağrıda bulundu.

Suriye iç savaşında sahada askeri olarak nüfuz elde eden Hizbullah’ın yeni kurulan hükümetteki rolü, Lübnan’da devlet meselelerini şekillendirmeye yönelik iştahına işaret ediyor. Amerika İran’a karşı koyma stratejisi kapsamında Hizbullah’a yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah sağlık bakanlığına atanan doktor Jamil Jabak’ın Hizbullah’a yakın bir isim olduğunu ancak Hizbullah üyesi olmadığını söyledi. Herhangi bir engele takılmadan seyahat edebilmesi ve çalışabilmesi için de sağlık bakanlığına Hizbullah üyesi olmayan bir kişinin atandığını belirtti.