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Hizbullah Lideri: ‘Sağlık Bakanlığı Kaynaklarını Kendi Yararımıza Kullanmayacağız’

04.02.2019 23:04 | Son Güncelleme

Lübnan’da aylar süren siyasi krizin ardından kurulan yeni koalisyon hükümetinde sağlık bakanlığı dahil üç bakanlık İran destekli Hizbullah’a gitmişti. Lübnan Hizbullahı lideri Nasrallah, devletin kaynaklarını kendi yararlarına kullanmayacaklarını söyledi

Hizbullah Lideri: ‘Sağlık Bakanlığı Kaynaklarını Kendi Yararımıza Kullanmayacağız’

Lübnan’da aylar süren siyasi krizin ardından kurulan yeni koalisyon hükümetinde sağlık bakanlığı dahil üç bakanlık İran destekli Hizbullah’a gitmişti. Sağlık bakanının açıklanmasının ardından konuşan Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah devletin ve bakanlığın kaynaklarını kendi yararına kullanmayacaklarını söyledi.

İran destekli Şii örgüt Hizbullah, doktor Jamil Jabak’ın sağlık bakanlığına atandığını duyurdu. Hizbullah Lübnan siyasetinde ilk kez bu kadar büyük bir bütçesi olan bakanlığı elde etmiş oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’ın yeni kabinesine devletin kaynaklarının Washington’ın terör örgütü olarak gördüğü Hizbullah’a yardım etmemesinin sağlanması konusunda çağrıda bulundu.

Suriye iç savaşında sahada askeri olarak nüfuz elde eden Hizbullah’ın yeni kurulan hükümetteki rolü, Lübnan’da devlet meselelerini şekillendirmeye yönelik iştahına işaret ediyor. Amerika İran’a karşı koyma stratejisi kapsamında Hizbullah’a yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah sağlık bakanlığına atanan doktor Jamil Jabak’ın Hizbullah’a yakın bir isim olduğunu ancak Hizbullah üyesi olmadığını söyledi. Herhangi bir engele takılmadan seyahat edebilmesi ve çalışabilmesi için de sağlık bakanlığına Hizbullah üyesi olmayan bir kişinin atandığını belirtti.

Jamil Jabak’ı “dost ve kardeş” olarak niteleyen Nasrallah, “Yakın ve güven duyduğumuz birisi. Sağlık bakanlığı bütün Lübnanların bakanlığı” diye konuştu. Hizbullah lideri devletin kaynaklarının ve bütçesinin kötüye kullanılmasının da İslam’da yasak olduğunu belirtti.

Hükümetin en önemli önceliğinin yolsuzlukla mücadele ve mali israfın çözülmesi olduğunu belirten Hasan Nasrallah, “Ekonomik ve mali tehlike olduğuna ilişkin bir görüş birliği var” dedi.

Lübnan’ın Batı ülkeleri tarafından desteklenen Başbakanı Saad Hariri geçen hafta ağır borç yükü altında olan ülkenin karşı karşıya kaldığı kronik ekonomik sorunları çözmesi için bir an önce cesur adımlar atılması gerektiğini söylemişti.

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