Hizbullah Lübnan Hükümetini ABD'ye Karşı Uyardı

Dün Başbakan Saad Hariri ile görüşen Yakın Doğu İşleri Genel Sekreter Yardımcısı David Schenker bugün de Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi. Berri’nin ABD’nin Jammal Trust Bank’a uyguladığı yaptırımlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. ABD Maliye Bakanlığı bankanın terör örgütü listesindeki Hizbullah’ın eylemlerini finanse ettiğini savunuyor.

Nasrallah Akdeniz’de iki tarafın da hak iddia ettiği 860 kilometrelik alan için Lübnanlı yetkilileri Schenker’la sıkı müzakere etmeye çağırdı.

Aşure Günü etkinliklerinde Beyrut’un güneyin kurulan dev ekrandan destekçilerine seslenen Nasrallah, “Amerikalı temsilci İsrail’in bir dostu, İsrail’in çıkarlarını korumaya kararlı ve liderlerimizle gaz, petrol ve sınır müzakereleri yapmak istiyor” dedi.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Yakın Doğu İşleri Müsteşar Yardımcısı David Schenker'in ‘İsrail dostu’ olduğunu söyledi. Nasrallah, Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırları anlaşmazlığında arabuluculuk için gelen Schenker’in İsrail’in çıkarlarını savunduğunu vurguladı.

İsrail sadece deniz değil kara sınırlarında da anlaşamıyor. Bu yılın başında ABD, Lübnanlı yetkilileri sınır anlaşmazlıklarını iki ayrı mesele yerine bütün olarak görmeleri ve buna göre hareket etmeleri konusunda uyarmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Schenker’e İsrail’le deniz ve kara sınırının belirlemesinde Washington’un arabuluculuğa kaldığı yerden devam etmesini umduklarını belirtti. Görüşmeler Schenker’dan önce bu görevi yürüten David Satterfield’in ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak atanmasıyla sekteye uğramıştı.

Mişel Avn ayrıca kara ve deniz sınırlarının belirlenmesinin bölgede istikrarı güçlendireceğine inandıklarını daha önce Satterfield’a aktardıklarını hatırlattı. Avn, Washington’dan da Lübnan’ın keşif sahalarına ve petrol ve gaz arama hakkına saygı duymasını istedi.

Schenker görüşmelerle ilgili açıklama yapmadı ancak Lübnan Cumhurbaşkanlığı’dan bir açıklama geldi. Açıklamada, Schenker’in “Washington Lübnan’da istikrarı, ülkenin ordusu ve güvenlik güçlerini destekliyor. ABD, sınır sorunlarına çözüm bulmaya katkıda bulunmak için çabalarını canlandıracaktır” dediği kaydedildi.