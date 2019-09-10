Hizbullah Lübnan Hükümetini ABD'ye Karşı Uyardı

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Yakın Doğu İşleri Müsteşar Yardımcısı David Schenker'in ‘İsrail dostu’ olduğunu söyledi. Nasrallah, Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırları anlaşmazlığında arabuluculuk için gelen Schenker’in İsrail’in çıkarlarını savunduğunu vurguladı.
Aşure Günü etkinliklerinde Beyrut’un güneyin kurulan dev ekrandan destekçilerine seslenen Nasrallah, “Amerikalı temsilci İsrail’in bir dostu, İsrail’in çıkarlarını korumaya kararlı ve liderlerimizle gaz, petrol ve sınır müzakereleri yapmak istiyor” dedi.
Nasrallah Akdeniz’de iki tarafın da hak iddia ettiği 860 kilometrelik alan için Lübnanlı yetkilileri Schenker’la sıkı müzakere etmeye çağırdı.
Dün Başbakan Saad Hariri ile görüşen Yakın Doğu İşleri Genel Sekreter Yardımcısı David Schenker bugün de Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi. Berri’nin ABD’nin Jammal Trust Bank’a uyguladığı yaptırımlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. ABD Maliye Bakanlığı bankanın terör örgütü listesindeki Hizbullah’ın eylemlerini finanse ettiğini savunuyor.
İsrail sadece deniz değil kara sınırlarında da anlaşamıyor. Bu yılın başında ABD, Lübnanlı yetkilileri sınır anlaşmazlıklarını iki ayrı mesele yerine bütün olarak görmeleri ve buna göre hareket etmeleri konusunda uyarmıştı.
Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Schenker’e İsrail’le deniz ve kara sınırının belirlemesinde Washington’un arabuluculuğa kaldığı yerden devam etmesini umduklarını belirtti. Görüşmeler Schenker’dan önce bu görevi yürüten David Satterfield’in ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak atanmasıyla sekteye uğramıştı.
Mişel Avn ayrıca kara ve deniz sınırlarının belirlenmesinin bölgede istikrarı güçlendireceğine inandıklarını daha önce Satterfield’a aktardıklarını hatırlattı. Avn, Washington’dan da Lübnan’ın keşif sahalarına ve petrol ve gaz arama hakkına saygı duymasını istedi.
Schenker görüşmelerle ilgili açıklama yapmadı ancak Lübnan Cumhurbaşkanlığı’dan bir açıklama geldi. Açıklamada, Schenker’in “Washington Lübnan’da istikrarı, ülkenin ordusu ve güvenlik güçlerini destekliyor. ABD, sınır sorunlarına çözüm bulmaya katkıda bulunmak için çabalarını canlandıracaktır” dediği kaydedildi.
1948’de İsrail’in kurulmasından bu yana ABD Tel Aviv ile Beyrut arasında arabuluculuk yapıyor.
Öte yandan Nasrallah konuşmasında, 25 Ağustos'ta Beyrut’un güneyine düşen İsrail'e ait iki insansız hava aracına da değindi ve olayı "büyük bir saldırı" olarak niteledi. İsrail’in 2006 yılındaki Temmuz savaşından sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin çıkardığı 1071 sayılı karara saygı göstermediğini de savunan Nasrallah, “Hizbullah İsrail'in tekrarlanan ihlallerine rağmen 1071 sayılı karara saygı duyan Lübnan hükümetinin bir parçasıdır" dedi.
Ancak Hizbullah lideri, BMGK kararına bağlı kalmanın, Lübnan topraklarına yönelik saldırılara karşılık vermeyecekleri anlamına gelmediğini de vurguladı; bu konuda kırmızı çizgilerinin olmadığını belirtti.
İsrail, 1 Eylül'de Lübnan'dan bir dizi tanksavar atışına hedef olduklarını ve karşı saldırıyla Lübnan'ın güneyinde bazı hedefleri vurduğunu açıklamıştı. Hizbullah dün de Lübnan'ın güneyinde hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini duyurmuştu.
İsrail ile Hizbullah arasında 2006'da 33 gün süren savaş, BMGK'nın 1701 sayılı kararıyla son bulmuştu.
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