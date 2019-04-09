Hizbullah mensubu Lübnan Sağlık Bakanı Kuveyt'te

Lübnan Sağlık Bakanı Cemil Cabak, Kuveyt'te "Abdali Hücresi" davasının görüldüğü 2017 yılından bu yana bu ülkeyi ziyaret eden ilk Hizbullah yetkilisi oldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Hizbullah mensubu Cabak, yarın başlayacak iki günlük "Arap Sağlık Hizmetlerini Geliştirme" buluşmasına katılmak üzere Kuveyt'e gitti.

Başbakan Saad el-Hariri kabinesinde yer alan Hizbullah mensubu 3 bakandan biri olan Cabak'ın, Kuveyt'teki ziyareti çerçevesinde ülkedeki Lübnanlılar ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

- Kuveyt'te görülen "Abdali Hücresi" davası

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, 13 Ağustos 2015'te ülkenin Abdali bölgesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiğini belirtmiş, silahların, üzerine beton dökülmüş derin bir çukura saklandığını açıklamıştı.

Kamuoyunda "Abdali Hücresi" olarak bilinen dava kapsamında 2017 yılında, "Hizbullah'ın, Kuveyt devletine karşı ülkede saldırılar düzenlenmesi için 'Abdali Hücresi' adına casusluk işlerine karıştığının" belgelendiği açıklanmıştı.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı da Lübnan yönetimine, Hizbullah'ın ülkesinin güvenlik ve istikrarını tehdit eden uygulamalarını durdurmak için önlemler alması çağrısında bulunmuştu.

