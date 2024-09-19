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  4. Hizbullah 'savaş ilanı' demişti! İsrail durmuyor: Uçaklar havalandı, açıklama geldi

Hizbullah 'savaş ilanı' demişti! İsrail durmuyor: Uçaklar havalandı, açıklama geldi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.09.2024 22:29
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Hizbullah'ın İsrail'in saldırılarını savaş ilanı olarak gördüklerini açıklamasından sonra bölgede tansiyon yükseldi. İsrail uçakları akşam saatlerinde Hizbullah hedeflerini vurmak için havalandı. İsrail ordusu, ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah 'savaş ilanı' demişti! İsrail durmuyor: Uçaklar havalandı, açıklama geldi

İsrail, son 3 günde Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik operasyonlarını artırdı. Dün ve önceki gün iletişim cihazlarının patlatılmasıyla birlikte çok sayıda kişi öldü, binlerce kişi yaralandı. Bugün de İsrail, Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırısı düzenlendi.

SAVAŞ İLANI AÇIKLAMASI

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'in kırmızı çizgileri aştığını ifade ederek Tel Aviv yönetiminin tutumunu 'savaş ilanı' olarak gördüklerini açıkladı.

İSRAİL'DEN YENİ SALDIRI

Yaşanan gelişmeler sonrasında bölgede tansiyon giderek yükselirken İsrail'den yeni saldırı geldi. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi.

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ÇOK SAYIDA HEDEF İMHA EDİLDİ

Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Hizbullah
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