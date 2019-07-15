Hizbullah Suriye'deki Savaşçılarını Çekiyor

Lübnanlı silahlı grup Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, Suriye’deki Hizbullah üyesi savaşçıların sayısının azaldığını söyledi. Nasrallah örgüte ait televizyon kanalı El Manar TV’ye verdiği röportajda, yıllardır devam eden savaşın ardından Suriye ordusunun toparlanmaya başladığını belirtti. Nasrallah, “Biz burada bize ihtiyaç duyulan yerdeyiz. Ancak Suriyeliler bize daha fazla ihtiyaç duymadıklarını fark ettiler. Bu sebeple cephede ciddi bir varlığımız şu an yok” diye konuştu. 2011 yılında Suriye’de çatışmaların başlamasıyla birlikte Hizbullah, binlerce savaşçısını Esad rejimine destek olmak üzere Suriye’ye gönderdi. Lübnanlı silah Şii grup Hizbullah, savaş boyunca özellikle Şam, Halep ve Humus civarındaki gruplara karşı rejimin başarı kazanmasında önemli rol oynadı. İran destekli Hizbullah aynı zamanda Suriye’nin doğusundaki petrol zengini Deyir El Zor civarında da savaş boyunca güçlü bir şekilde varlık gösterdi. Arttırılmış güvenlik Suriye savaşı boyunca Hizbullah Suriye-Lübnan sınırındaki kontrolü elinde tuttu. Ancak Nasrallah şimdi gelinen noktada Suriye ordusunun yeni yapılanması çerçevesinde bu durumun da değişmeye başladığını söyledi.

Ancak Ortadoğu Raporlama ve Analiz Merkezi Yöneticisi Seth Frantzman gibi bazı uzmanlar, Suriye’nin siyasi geçiş sürecinde de Hizbullah güçlerine ihtiyaç duyulacağını düşünüyor. Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Frantzman, “Nasrallah, Suriye’nin siyasi bir sürece girdiğine ve cephede daha az savaşçıya ihtiyaç olduğuna inanıyor ve 7 yıl boyunca ciddi anlamda müdahil olduğu çatışmalardan savaşçılarını çekmeyi uygun görüyor” diyor. Uzmanlara göre Suriye rejiminin kontrolü ele almasıyla birlikte sahada Suriye hükümetinin savaşçılara olan bağlılığı azalabilir. Ancak yine de Nasrallah, ileride olabilecek silahlı çatışmalar durumunda Suriye ordusuna destek olma sözü veriyor. Nasrallah, “Güçlerimizin Suriye’den tamamen çekilmesi yakın bir gelecekte mümkün görünmüyor.Bu Fırat’ın ve İdlib’in doğusundaki duruma bağlı olarak değişicek. Bu konuda karar Suriye yönetimine ait” dedi. İsrail’e odaklanma Hizbullah lideri, örgütün şu an tüm kapasiteyle İsrail’de herhangi bir yere saldırma imkanı olduğunu söyledi.