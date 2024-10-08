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Hizbullah'tan İsrail çıkışı: Yalan söylüyorlar, 10 günde acıları arttı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.10.2024 14:21
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Hizbullah-İsrail geriliminden yeni açıklama geldi. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım saldırılardan ABD'yi sorumlu tuttu ve savaşma gücü olduklarını belirtti. Kasım konuşmasında, "Yalan söylüyorlar. Cephedeki savaşçılarımız sağlam. Son 10 günde İsraillilerin acısı arttı." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'tan İsrail çıkışı: Yalan söylüyorlar, 10 günde acıları arttı

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, "ABD’yi Gazze’de işlenen tüm suçlarda önemli bir ortak olarak görüyoruz. ABD’nin desteği olmasaydı, İsrail’in saldırıları bir ay içinde son bulurdu" dedi.

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SÜRECİN TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Lübnan televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Lübnan’ın güneyindeki kara saldırılarının 7 gün önce başladığını ancak İsrail ordusunun henüz bir ilerleme sağlayamadığını belirten Kasım, Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından yeni genel sekreterin seçileceğini ve süreç tamamlandığında duyuru yapılacağını ifade etti.

"7 EKİM DEĞİŞİMİN BAŞLANGICI"

Hamas’ın geçtiğimiz yıl 7 Ekim’de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu’nu istisnai bir olay ve Orta Doğu’da değişimin başlangıcı olarak nitelendiren Kasım, "İsrail’in hedefi direniş eksenini tamamen sona erdirmek ve Filistin halkını yok etmektir" ifadesini kullandı. Kasım, İsrail’in bölgedeki tüm ülkeleri ve halkları kendi politikalarına tabi tutmak istediğini söyledi.

"ABD SUÇ ORTAĞIDIR"

ABD’nin İsrail’e yönelik desteğine ilişkin konuşan Kasım, "Amerika Birleşik Devletleri’ni Gazze’de işlenen tüm suçlarda önemli bir ortak olarak görüyoruz. ABD’nin desteği olmasaydı, İsrail’in saldırıları bir ay içinde son bulurdu" dedi. Hamas’ın çok daha fazla direnme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Kasım, "Filistin halkı yenilmezdir ve özgürlüğe layıktır" şeklinde konuştu.

"SAVAŞÇILARIMIZ SAĞLAM! İSRAİL'İN ACISI ARTTI"

Hizbullah’ın İsrail’in gerçekleştirdiği saldırı ve suikastların ardından İsrail ordusuna direnme kapasitesinin zarar görmediğini belirten Naim Kasım, "Askeri kapasitemiz iyi. Düşmanlarımızın savaş kabiliyetlerimiz hakkında söyledikleri bir yanılgı. Yalan söylüyorlar. Cephedeki savaşçılarımız sağlam. Son 10 günde İsraillilerin acısı arttı. Onlara, daha fazla İsraillinin yerinden edileceğini söylüyoruz. İsrail’in planı, Lübnanlı sivilleri öldürmek ve kaos oluşturmak için köyleri boşaltmak. Ama onlara, çabalarının başarısız olduğunu söylüyorum" diye konuştu.

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İsrail Hizbullah
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