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  4. Hizbullah’tan İsrail'e füze saldırısı! Tel Aviv ve çevresi hedef alındı

Hizbullah’tan İsrail'e füze saldırısı! Tel Aviv ve çevresi hedef alındı

18.11.2024 22:57
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Hizbullah’ın İsrail’in başkenti Tel Aviv ve çevresine düzenlediği füze saldırısında 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralanırken, yerleşim yerine düşen füze parçası yangına neden oldu.

Hizbullah’tan İsrail'e füze saldırısı! Tel Aviv ve çevresi hedef alındı

Hizbullah, İsrail’in saldırılarına başkent Tel Aviv ve çevresine düzenlediği füze saldırısı ile karşılık verdi. İsrail’de 100’den fazla noktada siren sesleri yükselirken, saldırıda 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Sağlık yetkilileri, yaralıların hepsinin şarapnel parçalarıyla yaralandığını açıkladı.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıda Lübnan'dan atılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi. Bnei Brak ve Ramat Gan bölgeleri arasına düşe füze parçası yangına neden oldu. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Tel Aviv Hizbullah
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