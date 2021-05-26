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Hizbullah'tan İsrail'e "Kudüs'e karşı bölgesel savaş" uyarısı

26.05.2021 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan merkezli Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ihlallerini sürdürmesi durumunda "bu ülkenin yok olmasıyla sonuçlanacak bölgesel bir savaş çıkabileceği" uyarısında bulundu.

Hizbullah'tan İsrail'e "Kudüs'e karşı bölgesel savaş" uyarısı

Lübnan'ın güneyindeki İsrail işgalinin bitişinin 21. yılı münasebetiyle konuşma yapan Nasrallah, "İsraillilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve kutsallara yapılan saldırının gerçekleştirdikleri diğer saldırılardan farklı olduğunu anlamaları gerekir. Bu yaptıklarına karşılık, Gazze'deki direniş sınırlarında kalmayacak" söyledi.

"KUDÜS'E KARŞI BÖLGESEL SAVAŞ"

"Kutsallar tehlikede olduğu zaman yapay sınırların bir anlamı kalmaz." diyen Nasrallah, "Kudüs'e karşı bölgesel savaş" denklemine ulaşmaları gerektiğini, "İsraillilerin, bu denklem sayesinde atacakları herhangi bir adımın sonlarını getireceğini anlayacaklarını" ifade etti.

Gazze'deki Filistin direniş gruplarının İsrail'e karşı büyük bir askeri başarı elde ettiğini kaydeden Nasrallah, bu başarının Filistin davasına yeniden itibar kazandırdığını, ABD'nin sözde barış planı Yüzyılın Anlaşması'nı da geçersiz kıldığını belirtti.

"LÜBNAN'I DEĞERLENDİRİRKEN HATA YAPMAYIN"

Nasrallah konuşmasında ayrıca, "Lübnan'daki direniş (Hizbullah) hazırlık bakımından çok iyi durumda. Lübnan'ı değerlendirirken hata yapmayın." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Son verilere göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 oldu.

İSRAİL LÜBNAN'IN GÜNEYİNE GAZ BOMBALARI ATTI

İsrail'in bölgeden çekilmesinin 21. yılını kutlamak için Hizbullah destekçilerinin gösteri düzenlediği Lübnan'ın güneyine İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz bombaları attı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin sınırdaki El-Adeyse beldesine attığı 4 göz yaşartıcı gaz bombası bölgede bulunan insanların boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.

Hizbullah destekçileri, İsrail'in 2000 yılında Lübnan'ın güneyini terk edişinin 21. yıl dönümü dolayısıyla sınır bölgesinde konvoylarla gösteri düzenledi.

Yüzlerce araçla sınır bölgesine gelen Hizbullah destekçileri, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilişini Filistin ve Hizbullah bayrakları taşıyarak kutladı.

İsrail, 25 Mayıs 2000'de Lübnan'ın güneyinden çekilmişti. (AA)

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