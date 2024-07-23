Hizbullah'tan İsrail'e saldırı! "Onlarca füze gönderildi"

Orta Doğu'daki gerilim giderek artmaya devam ediyor. Son dönemde İsrail ile Hizbullah arasındaki tansiyon tavan yapmış durumda. Son olarak Lübnan Hizbullah'ı, yaptığı açıklamayla İsrail'e onlarca katyuşa füzesi fırlatıldığını belirtti.

DEMİR KUBBE DEVREDE

Söz konusu yerleşim birimine onlarca katyuşa füzesi gönderildiği kaydedilen açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'da sivillere yönelik saldırılarına karşılık olarak Tsuriel yerleşim biriminin hedef alındığı vurgulandı.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in yukarı Celile bölümüne fırlatılan 10 kadar füzenin büyük çoğunluğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini duyurdu.

Ordu, Hayfa çevresinde hatalı hava hedefi uyarısı nedeniyle hava savunma sistemlerinden önleyici füzelerin yanlışlıkla ateşlendiğini aktardı.

Sosyal medyada, Celile bölgesinde füzelerin havada ilerlediği ve patlama seslerinin duyulduğu görüntüler paylaşıldı. Hayfa bölgesindeyse önleyici füzelerin havada ilerlediği görüntüler ekranlara yansıdı.

İsrail ordusunun dün, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Adlun beldesinde silah deposuna düzenlediği hava saldırısı nedeniyle bölgede güçlü patlamalar meydana geldiği ve en az üç kişinin yaralandığı bildirilmişti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır