Hizbullah'tan kamikaze İHA saldırısı! Ölü ve yaralı askerler var... İsrail medyası: "En acı gecemiz!"

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik bombardımanı ve kara harekatı sürerken, dün akşam saatlerinde Hizbullah'tan Beyrut misillemesi geldi. Hizbullah, Hayfa yakınında bulunan Binyamina'daki Golani tugayına ait eğitim kampını kamikaze İHA'larla vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın askeri üsse yönelik İHA'lı saldırısında yaralanan tüm askerlerin hastanelere kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği belirtildi.

4 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ, 58 YARALI VAR

AA'nın haberine göre; saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiği ve 58 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Ölen askerlerin kimliklerinin daha sonra açıklanacağı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.

Öte yandan, İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinde, İsrail ordusuna dayandırılan haberde, Hizbullah'ın gönderdiği İHA'nın radardan kayboluncaya kadar takip edildiği belirtildi.

Haberde, Hizbullah'ın 2 İHA'yı deniz üzerinden gönderdiğine işaret edildi.

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak, Beyrut'taki Basta ve Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesindeki İsrail ordusuna bağlı "Glolani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla" saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Hizbullah'ın "ülkesini, halkını" korumak için göreve hazır olduğu, "düşmanı caydırmak görevinden geri durmayacağı" bildirildi.

PANİK ANLARI

Saldırı sonrası Tel Aviv'de panik anları böyle görüntülendi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır