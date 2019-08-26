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Hizbullah'tan tehdit gibi uyarı: Kimse kendini rahat hissetmesin

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2019 09:18 | Son Güncelleme

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösüne İsrail'e ait iki insansız hava aracının (İHA) düşmesinin ve Hizbullah'ın medya merkezinin kısmen zarar görmesinin ardından televizyondan yayımlanan bir konuşma yapan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail saldırısına karşılık vermelerinin elinin kulağında olduğunu ve kimsenin kendini rahat hissetmemesi gerektiğini söyledi.

Hizbullah'tan tehdit gibi uyarı: Kimse kendini rahat hissetmesin

"Yeni bir aşamadayız" diyen İran destekli Lübnanlı Şii örgütün lideri Hasan Nasrallah, düşen İsrail araçlarından 'suikast misyonunda intihar İHA'ları' diye söz ederek belli bir hedef bellemiş olduklarını söyledi.

Bunu 'çok, çok, çok tehlikeli bir gelişme' diye niteleyen ve tekrarlanmasının önlenmesi için mümkün olan her şeyin yapılacağını belirten Hizbullah lideri, bunun, 2006'daki İsrail saldırısının ardından varılan tarafların birbirlerine muamelesiyle ilgili mutabakat kurallarının ilk net, büyük ve tehlikeli ihlali olduğunu vurguladı.

"Bu ihlal karşısında sessiz kalırsak, Lübnan için tehlikeli bir yol açar" diyen Nasrallah, "Bunun karşılığını kesinlikle vereceğiz.

Sadece kuzeyden değil her yerden verebiliriz. Kimse kendisini güvende hissetmesin. Belki bir, iki, üç gün sonra" çıkışını yaptı.

Bunun 2006 savaşından beri İsrail'in Lübnan içinde düzenlediği ilk saldırı olduğunun altını çizen Nasrallah, "Saatin geriye çevrilmesine izin vermeyeceğiz. Lübnan'ın bombardımanla, öldürmelerle, patlamalarla ihlal edilmesine, kutsallıklarının ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu bizim için kırmızı çizgidir" dedi.

Irak'ta sürekli olarak Haşdi Şabi'yi hedef alan İHA saldırılarını hatırlatan Hizbullah lideri, "Artık İsrail İHA'larının Lübnan'a girmelerine izin verilmeyecek, hepsini düşüreceğiz. Aynısını birkaç gündür Irak'a yapıyorlar, eğer cevap vermezsek bir gün bir binamızda, diğer gün başkasında, sonra da bir camide patlatırlar" diye konuşarak İsrail'e şu uyarıda bulundu:

"İsrail İHA'ları, bugün itibariyle Lübnan'ı vurup, güvenli şekilde geri dönmeyi unutsun. Her saldırganlığa misliyle yanıt vereceğiz. İsrail, Lübnan sınırında, işgal altındaki topraklarda yaşayan yurttaşlarına, emniyette olduklarını söylüyor. Sınırda yaşayanlar, bunun böyle olmayacağını bilmeli. Her saldırganlık, yanıtını alacak. Lübnan sınırında bulunan işgalci İsrail askerleri, bugünden itibaren, her an kaçmaya hazır olsunlar."

İsrail'in cumartesi Suriye'de vurduğunu söylediği yerin iddia ettiği gibi İranlıların ya da Kudüs gücünün merkezi olmadığını söyleyen Nasrallah, "Hizbullah savaşçılarının dinlendiği bir evdi. 2 şehidimiz var" bilgisini verdi.

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