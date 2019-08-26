Hizbullah'tan tehdit gibi uyarı: Kimse kendini rahat hissetmesin

"Yeni bir aşamadayız" diyen İran destekli Lübnanlı Şii örgütün lideri Hasan Nasrallah, düşen İsrail araçlarından 'suikast misyonunda intihar İHA'ları' diye söz ederek belli bir hedef bellemiş olduklarını söyledi.

Bunu 'çok, çok, çok tehlikeli bir gelişme' diye niteleyen ve tekrarlanmasının önlenmesi için mümkün olan her şeyin yapılacağını belirten Hizbullah lideri, bunun, 2006'daki İsrail saldırısının ardından varılan tarafların birbirlerine muamelesiyle ilgili mutabakat kurallarının ilk net, büyük ve tehlikeli ihlali olduğunu vurguladı.

"Bu ihlal karşısında sessiz kalırsak, Lübnan için tehlikeli bir yol açar" diyen Nasrallah, "Bunun karşılığını kesinlikle vereceğiz.

Sadece kuzeyden değil her yerden verebiliriz. Kimse kendisini güvende hissetmesin. Belki bir, iki, üç gün sonra" çıkışını yaptı.

Bunun 2006 savaşından beri İsrail'in Lübnan içinde düzenlediği ilk saldırı olduğunun altını çizen Nasrallah, "Saatin geriye çevrilmesine izin vermeyeceğiz. Lübnan'ın bombardımanla, öldürmelerle, patlamalarla ihlal edilmesine, kutsallıklarının ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu bizim için kırmızı çizgidir" dedi.