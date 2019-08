Hizbullah'tan tehdit gibi uyarı: Kimse kendini rahat hissetmesin

Irak'ta sürekli olarak Haşdi Şabi'yi hedef alan İHA saldırılarını hatırlatan Hizbullah lideri, "Artık İsrail İHA'larının Lübnan'a girmelerine izin verilmeyecek, hepsini düşüreceğiz. Aynısını birkaç gündür Irak'a yapıyorlar, eğer cevap vermezsek bir gün bir binamızda, diğer gün başkasında, sonra da bir camide patlatırlar" diye konuşarak İsrail'e şu uyarıda bulundu:

"İsrail İHA'ları, bugün itibariyle Lübnan'ı vurup, güvenli şekilde geri dönmeyi unutsun. Her saldırganlığa misliyle yanıt vereceğiz. İsrail, Lübnan sınırında, işgal altındaki topraklarda yaşayan yurttaşlarına, emniyette olduklarını söylüyor. Sınırda yaşayanlar, bunun böyle olmayacağını bilmeli. Her saldırganlık, yanıtını alacak. Lübnan sınırında bulunan işgalci İsrail askerleri, bugünden itibaren, her an kaçmaya hazır olsunlar."

İsrail'in cumartesi Suriye'de vurduğunu söylediği yerin iddia ettiği gibi İranlıların ya da Kudüs gücünün merkezi olmadığını söyleyen Nasrallah, "Hizbullah savaşçılarının dinlendiği bir evdi. 2 şehidimiz var" bilgisini verdi.