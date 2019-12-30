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  4. Tansiyon yükseldi! Tehdit ettiler...

Tansiyon yükseldi! Tehdit ettiler...

30.12.2019 13:29 | Son Güncelleme

Hizbullah Tugayları’nın lideri Ebu Mehdi El Mohandes yaptığı açıklamada, Amerika’nın düzenlediği hava saldırısına sert yanıt vereceklerini söyledi

Tansiyon yükseldi! Tehdit ettiler...

Hizbullah Tugayları’nın lideri Ebu Mehdi El Mohandes yaptığı açıklamada Amerika’nın düzenlediği hava saldırısına sert yanıt vereceklerini söyledi. Amerika, örgüte ait Suriye ve Irak’taki kampları hedef almış ve operasyonlarda en az 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu hava operasyonları örgütün Irak’ta bir askeri üsse roketli saldırı düzenlemesi ve Amerikalı bir çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından yapılmıştı.

Iraklı yetkililer de düzenlenen hava operasyonu neticesinde en az 25 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, 55’inin de yaralandığını açıkladılar.

İran’ın kınadığı ve terör olarak nitelediği operasyonun ardından açıklama yapan Cemal Cafer İbrahimi adıyla da bilinen Hizbullah Tugayları lideri El Mohandes, “Şehitlerimizin kanı boşa gitmeyecek ve Irak’taki Amerika güçlerine karşı yanıtımız çok sert olacak dedi.

Hizbullah Tugayları, İran destekli Şii silahlı güçler olarak biliniyor ve çatısı altında benzer grupları barındırdığı ifade ediliyor.

Irak Parlamentosu’nda İran’a yakınlığıyla bilinen gruplardan yapılan ortak açıklamadaysa hava operasyonlarının Irak’ın egemenlik haklarına saldırı olduğu ifade edildi. Irak Başbakanlığı’ndansa hava operasyonlarına ilişkin açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hizbullah Tugayları ırak ABD saldırı

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