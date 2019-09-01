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Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar

01.09.2019 19:42 | Son Güncelleme

Lübnanlı Şii milis grubu Hizbullah İsrail'e birkaç anti-tank roketiyle saldırdı. Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde gerçekleştirilen bu saldırının, İsrail Beyrut'ta geçen hafta bir insansız hava aracıyla düzenlediği saldırının intikamı olduğunu açıkladı ve saldırıya karşılık verdi.

Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar

Lübnan'da bulunan Şii milis grubu Hizbullah İsrail'e birkaç anti-tank roketiyle saldırdı.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde gerçekleştirilen bu saldırının, İsrail Beyrut'ta geçen hafta bir insansız hava aracıyla düzenlediği saldırının intikamı olduğunu açıkladı.

İsrail de bir askeri üssüne ve askeri araçlarına yönelik saldırı gerçekleştiğini doğruladı.

Hizbullah saldırıda ölenler olduğunu öne sürerken İsrail ölen veya yaralanan olmadığını belirtti.

Son günlerde İsrail - Lübnan sınırında gerilim yükseldi.

Lübnan ordusu daha önce de İsrail'e ait bir insansız hava aracının Lübnan hava sahasına girdikten sonra bir ormana "yangın çıkarıcı madde" attığını açıklamıştı.

İsrail ordusu da yangın çıkardığını kabul etmişti.

FFF İsrail Lübnan sınırına tanklarını gönderdi

İran'ın da desteklediği Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. İsrail ordusu daha önce de Lübnan'a girerek Hizbullah güçleriyle çatışmıştı.

2006'da bir ay süren çatışmalarda çoğu Lübnanlı sivil olan binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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