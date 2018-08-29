Hizbullah'a yakın gazete: ABD heyeti, Haziran ayında Şam'ı ziyaret etti

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- AMERİKA Merkezi Haberalma Teşkilatı'ndan (CIA) bir heyetin, geçen Haziran ayında Suriye'nin beşkenti Şam'ı ziyaret ederek, bu ülke istihbaratının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldiği ileri sürüldü. Görüşmede, CIA heyetinin ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi için 3 şart öne sürdüğü iddia edildi.

Lübnan'da, Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen El Exbar gazetesinde yer alan habere göre, CIA heyeti, geçen Haziran ayı sonlarında, Şam'ı ziyaret ederek Suriye istahbarat teşkilatının üst düzey yöneticileri ile 4 saat süren bir toplantı yaptı. Suriye Ulusal Güvenlik Başkanı Ali Memlük'ün de katıldığı belirtilen toplantının, Suriye ve ABD arasında bugüne kadarki gergin ilişkilerin yeni bir evreye geçmesi anlamına geldiği vurgulandı. Gazete, görüşmeyi Rus ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kolaylaştırdığını, toplantıya, Suriye Genel Güvenlik Müdürlüğü Başkanı Muhammed Dib Zeitoun ve silahlı kuvvetlerin personelden sorumlu başkan yardımcısının da katıldığını yazdı.

Görüşmede, CIA heyetinin, Suriye heyetinden, Suriye'deki İran askerlerinin tamamen çekilmesi, ABD şirketlerinin Suriye'nin petrol payını güvence altına alması ve Şam'ın yabancı cihatçılarla ilgili istihbarat paylaşımında bulunması halinde ABD askerlerinin Kürtlerin yoğunlukta bulunduğu kuzeyden çekmeyi teklif ettiği belirtildi. CIA ve Suriye istihbarat heyetleri arasında yapılan görüşmede, diyologun devam etmesi kararı alandığını yazan gazete, CIA heyetinin Birleşik Arap Emirlikleri'nden özel bir uçak ile Şam'a gittiğini belirtti.

Şam'da ABD ve Suriye rejimi arasında ilk kez gerçekleşen ve 4 saat süren göreşmeden sonra diyalogun Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'nın arabulucugu ile devam etmesi yönünde karar alındığı da bildirildi.



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