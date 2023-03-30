'Hizbullahçı' olduğunu söyleyip tehdit etmişti! Batmanlı kişi özür diledi: Sinirden öfkeden oldu

Sen Konuş isimli Youtube kanalında yayınlanan, Batman'da çekilen bir sokak röportajında, 'Hizbullahçı' olduğunu belirten kişi dehşet veren sözler sarf etti. Cihada hazır olduklarını ifade eden şahsın, ''Bu köpeklere, ateistlere, kafirlere oy vermem. Biz devletçiyiz. Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğiz. Biz cihada hazırız. Kafalarını keseriz. Bunlar kafirdir. 'Kılıçdaroğlu kimdir? Akşener kimdir? Bunların hepsi Yahudi tohumlarıdır, Ermeni tohumlarıdır. Biz cihada hazırız, onların kafalarını da keseriz." sözlerine tepki yağdı. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise "Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız" paylaşımı yaptı.



"DEVLETİMİ SEVDİĞİM İÇİN TEPKİ VERDİM"

Skandal sözleri sarf eden şahıs, bu defa kendi paylaştığı videoyla geri adım atarak özür diledi. Röportaj sırasında kendisinden önce başka birisinin devlete karşı konuştuğunu iddia eden kişi, terör örgütüne üye olmadığını söyledi.

Şahıs açıklamasında "Benden önce konuşan şahıs devleti karaladı. Ben de dayanamadım. Kimse orada tepki vermeyince ben de devletimi sevdiğim için tepki verdim. Herhangi bir terör örgütüne mensup değilim. Devletime dinime bağlı bir insanım bütün milletimden özür diliyorum. Kelle olayı da sinirden öfkeden olmuştur. O zihniyet de ben de yok öfkeden olmuştur sizden tekrar özür diliyorum" ifadelerini kullandı.



