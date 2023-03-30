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'Hizbullahçı' olduğunu söyleyip tehdit etmişti! Batmanlı kişi özür diledi: Sinirden öfkeden oldu

30.03.2023 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da yapılan bir sokak röportajında kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayan bir kişinin muhalefet liderleri kan donduran sözler kullanıp "Kafalarını keseriz. Bunlar kafirdir" demesi büyük tepki çekti. Skandal olayın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı "Bu densiz hakkında gereğini yapacağız" dedi. Akşam saatlerinde yeni bir video yayınlayan Batmanlı şahıs bu defa özür diledi. Açıklama yapan kişi, "Kelle olayı sinirden öfkeden olmuştur. Devletime bağlı bir insanım" dedi.

'Hizbullahçı' olduğunu söyleyip tehdit etmişti! Batmanlı kişi özür diledi: Sinirden öfkeden oldu

Sen Konuş isimli Youtube kanalında yayınlanan, Batman'da çekilen bir sokak röportajında, 'Hizbullahçı' olduğunu belirten kişi dehşet veren sözler sarf etti. Cihada hazır olduklarını ifade eden şahsın, ''Bu köpeklere, ateistlere, kafirlere oy vermem. Biz devletçiyiz. Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğiz. Biz cihada hazırız. Kafalarını keseriz. Bunlar kafirdir. 'Kılıçdaroğlu kimdir? Akşener kimdir? Bunların hepsi Yahudi tohumlarıdır, Ermeni tohumlarıdır. Biz cihada hazırız, onların kafalarını da keseriz." sözlerine tepki yağdı. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise "Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız" paylaşımı yaptı.
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"DEVLETİMİ SEVDİĞİM İÇİN TEPKİ VERDİM"

Skandal sözleri sarf eden şahıs, bu defa kendi paylaştığı videoyla geri adım atarak özür diledi. Röportaj sırasında kendisinden önce başka birisinin devlete karşı konuştuğunu iddia eden kişi, terör örgütüne üye olmadığını söyledi.

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Şahıs açıklamasında "Benden önce konuşan şahıs devleti karaladı. Ben de dayanamadım. Kimse orada tepki vermeyince ben de devletimi sevdiğim için tepki verdim. Herhangi bir terör örgütüne mensup değilim. Devletime dinime bağlı bir insanım bütün milletimden özür diliyorum. Kelle olayı da sinirden öfkeden olmuştur. O zihniyet de ben de yok öfkeden olmuştur sizden tekrar özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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