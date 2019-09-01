Hizbullah’dan İsrail’e Tank Savar Füze

İsrail ordusu kuzeyde Lübnan sınırında Lübnanlı militanların bir dizi tank savar füze ile İsrail’e ait ordu üssüne ateş açtığını ve bazı askeri araçları vurduğunu bildirdi. İsrail Lübnan’ın güneyine ağır silahlarla ateş açarak saldırılara karşılık verdi.

Lübnan’da ise Hizbullah, İsrail’e saldırı düzenleyen birimin 24 Ağustos’ta Suriye’de İsrail hava saldırısıyla ölen iki Hizbullah üyesinin ardından görevlendirildiğini kaydetti. Bu birimlerden birinin İsrail orudusuna ait bir aracı yok ettiğini ve içindekileri de yaraladığını kaydetti. İsrail tarafından saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.

Saldırının hemen ardından sınırın Lübnan tarafına İsrail tarafından topçu ateşi düzenlendi.

2006 yılında bir ay boyunca savaşan Hizbullah ve İsrail, 13 yıldır doğrudan çatışmadan kaçınıyordu.

Sınırdaki çatışma ve hareketliliğin ardından İsrail ordusu buradaki vatandaşlarına evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu ve sığınakların açık tutulmasını istedi.

İsrail bir süredir Hizbullah’la olası çatışma konusunda teyakkuzdaydı. İsrail’e ait insansız hava araçları geçtiğimiz hafta boyunca Beyrut kırsalında bir bölgeyi hedef almıştı. İsrail,