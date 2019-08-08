Hizbullah'tan ABD'nin Lübnan'la ilgili açıklamasına tepki

Lübnan Hizbullahı, Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan 30 Haziran'daki silahlı saldırının soruşturmasıyla ilgili ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin açıklaması, Lübnan'ın iç işlerine açıkça bir müdahale olarak" değerlendirildi.

Söz konusu açıklamayla Lübnan devletine ve yargısına zarar verildiği savunulan açıklamada, "Yerel bir siyasi anlaşmazlık ve Lübnan yargısının kendi başına en iyi şekilde çözeceği davaya bu müdahale kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklamayla konuya ilişkin mevcut krizin daha çok derinleştirilmek istendiği, bunun ayrıca ABD'nin Lübnan ve bölgenin siyasi işlerine yönelik süregelen müdahaleleri çerçevesinde gerçekleştiği savunuldu.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden, dün yapılan yazılı açıklamada, "Siyasi amaçlar doğrultusunda trajik olaydan yararlanmaya dönük her türlü girişimin karşısında durulması gerekiyor." ifadeleri kullanılmıştı.