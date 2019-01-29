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Hizbullah'tan ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 14:58 | Son Güncelleme

Hizbullah, Venezuela'daki meşru yönetime karşı ABD'nin desteklediği ve arkasında durduğu darbe girişimini kınadığını açıkladı

BEYRUT (AA) - Hizbullah, ABD'nin Venezuela'daki istikrarı bozmaya yönelik müdahalesini kınadı.

Hizbullah'a ait El-Menar televizyonunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Venezuela'daki meşru yönetime karşı ABD'nin desteklediği ve arkasında durduğu darbe girişimini kınıyoruz. ABD iradesine boyun eğen bir dizi tanıma açıklamaları darbecilere meşruiyet kazandıramaz." ifadesine yer verildi.

Hizbullah'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve seçilmiş hükümetin yanında olduğu belirtilen açıklamada, ABD'nin müdahale hedefinin, iddia ettiği gibi demokrasi ve özgürlüğü savunmak olmadığına dikkat çekildi.

ABD'nin, Venezuela'nın zenginliği ile geleceğini kontrol altına alma amacı taşıdığı vurgulanan açıklamada, ABD'nin ayrıca kendi hegemonyasına karşı çıkan ülkelerin siyasi tercihlerini cezalandırdığı kaydedildi.

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

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ABD Hizbullah kınama Lübnan Venezuela

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