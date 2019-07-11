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Hizbullah'tan ABD'nin yaptırımlarına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 19:04 | Son Güncelleme

Hizbullah'ın siyasi bloku: "Kabul edilemez bu yaptırımları, bütün egemen ve ahlaki değerlerle kınıyoruz"

Lübnan Hizbullahı, ABD'nin örgüt mensubu 2 milletvekilini yaptırım listesine almasını "Lübnan'a ve halkına karşı atılan bir adım" olarak nitelendirdi.

Hizbullah'ın siyasi blokundan yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetiminin Hizbullah mensubu Lübnanlı milletvekillerini yaptırım listesine almasına tepki gösterildi.

ABD'nin, Hizbullah'ın Grup Başkanı Muhammed Ra'd ve Milletvekili Emin Şirin ile Hizbullah adına güvenlik işlerini yürüten Vefik Safa'yı, yaptırım listesine almasının "Lübnan'a ve halkına karşı atılan bir adım" olarak değerlendirilen açıklamada, "Kabul edilemez bu yaptırımları, bütün egemen ve ahlaki değerlerle kınıyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca yaptırımların, İsrail işgali ve bu işgali destekleyen ABD politikalarına karşı Hizbullah'ın mevcut tutumunda herhangi bir değişikliğe yol açmayacağı savunuldu.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) 9 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, Lübnan Parlamentosundaki 2 Hizbullah milletvekilinin ilk kez yaptırım listesine eklendiği duyurulmuştu.

İkisi milletvekili olmak üzere Hizbullah mensubu 3 kişinin yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, "Bugünkü yaptırımlar, Hizbullah'ın siyasi eylemleriyle şiddet içerikli eylemleri arasında bir fark olmadığını da göstermektedir. ABD, Lübnan hükümetini, İran ve onun terörist uzantılarından koruma çabalarına devam edecektir." ifadeleri yer almıştı.

ABD yönetiminin 2017'den bu yana 50'den fazla Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Hizbullah Lübnan yaptırım

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