Hizbullah’tan ABD’ye Tepki: ‘Egemenlik Hakkımız İhlal Ediliyor’

Amerika’nın, Hizbullah üyelerinin Lübnan hükümetindeki rolünü eleştirmesine Hizbullah destekçisi milletvekillerinden sert bir yanıt geldi. Amerika’nın bu yaklaşımını kınayan milletvekilleri, Lübnan’ın egemenlik haklarının ihlal edildiğini savundu.

Amerika’nın Lübnan Büyükelçisi Elizabeth Richard’ın Salı günü Lübnan Başbakanı Saad Hariri’yle görüşmesinin ardından bir açıklama yaparak Hizbullah’ın hükümetteki rolünün artmasının endişe verici olduğunu söylemesi Hizbullah yetkililerinin tepkilerine yol açtı.

Milletvekilleri, Amerika tarafından ulusal egemenlik haklarının ihlal edildiğini iddia ettikleri yazılı mesajlarında, “Amerika’nın Hizbullah’a yönelik olumsuz tutumu ve Amerikalı büyükelçilerin Lübnan’daki herhangi bir yetkiliyle konuşmalarının ardından her defasında bu tutumu dile getirmelerini kınıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Lübnan’da Başbakan Saad Hariri liderliğinde kurulan hükümetteki otuz bakanlığın üçü Hizbullah kontrolünde. Bunların arasında dördüncü en büyük bütçeye sahip olan Lübnan Sağlık Bakanlığı da yer alıyor.

1982 yılında İran Devrim Muhafızları tarafından kurulan ve Amerika da dahil birçok ülkenin terör listesinde yer alan Hizbullah, Lübnan’da geçen yıl yapılan seçimlerde batının da desteğini alan Başbakan Hariri’nin ciddi oranda milletvekili kaybetmesine neden oldu. Söz konusu seçimler sonucunda Hizbullah 128 üyeli Lübnan meclisine 70 üye göndermiş oldu.

