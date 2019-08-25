Hizbullah'tan Beyrut'ta düşen İHA'lar için İsrail'e tepki

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, başkent Beyrut'un güneyinde düşen insansız hava araçlarına (İHA) ilişkin, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." dedi.

Nasrallah, örgütün düzenlediği etkinlik dolayısıyla televizyon kanalına, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney bölgesine gece saatlerinde düşen İHA'larla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan olayın tehlikeli olduğunu ve hafife alınmaması gerektiğini savunan Nasrallah, düşen İHA'lardan birinin ellerinde olduğunu ve basınla paylaşacaklarını söyledi.

Bundan böyle Lübnan hava sahasına giren İsrail İHA'larını düşürmeye çalışacaklarını dile getiren Nasrallah, "Gece saatlerinde Beyrut'un güney hava sahasına giren İHA, merkeze net görüntü göndermek için alçak uçuş yapan bir keşif aracıydı. İHA'yı biz düşürmedik." açıklamasında bulundu.

"Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." diyen Nasrallah, olayı sadece hasarla atlattıklarını ifade etti.