"Suudi Arabistan ve BAE, büyük meblağları hava savunma sistemlerine harcamak yerine Yemen'deki savaşı durdurmalı. Onlara, hava savunma sistemlerini almaktan daha ucuz ve ABD Başkanı Donald Trump'ın aşağılamalarından daha onurlu olan Yemen savaşını durdurma tavsiyesinde bulunuyorum."

Söz konusu saldırının ardından Suudi Arabistan ve BAE'nin hava savunma sistemlerini geliştirme konularının gündeme geldiğini hatırlatan Nasrallah, şunları söyledi:

Dünyanın, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Yemen halkına her gün düzenlediği saldırılara karşı sessiz kaldığını savunan Nasrallah, ancak can kayıplarının olmadığı petrol tesislerine yönelik saldırı üzerine uluslararası kınamaların peş peşe geldiğine dikkati çekti.

Nasrallah, Lübnan'da vefat eden Şii alim Hüseyin Kavrani'nin cenaze töreni vesilesiyle destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırının, Yemen'de hükümete karşı savaşan İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE), hava savunma sistemleri almak yerine Yemen'deki savaşı durdurmaları çağrısında bulundu.

- İsrail'de benzeri görülmemiş bir liderlik krizi yaşanıyor

İsrail'de salı yapılan seçimlere de değinen Nasrallah, İsrail'de benzeri görülmemiş bir liderlik krizinin yaşandığını öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, seçimleri kazanmak için ABD'den aldığı büyük desteğin yanı sıra her yola başvurduğunu ancak buna rağmen kaybettiğini vurgulayan Nasrallah, "İsrail seçimleri bizi ilgilendirmiyor, onların Filistinliler ile Araplara yönelik saldırgan politikaları aynıdır." dedi.

- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, 14 Eylül'de silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından, yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Yemen'deki Husiler, yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan yönetimi ise Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

