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Hızını alamayan servis aracı evin bahçesine uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 10:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde caddeden ara sokağa bağlanan bir servis aracı, aşırı hızdan dolayı kontrolünü kaybedip bir evin bahçesine uçtu.Olay, Cumhuriyet Mahallesi Muhtar Çetin Dilsiz Sokağı’nda meydana geldi.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde caddeden ara sokağa bağlanan bir servis aracı, aşırı hızdan dolayı kontrolünü kaybedip bir evin bahçesine uçtu.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Muhtar Çetin Dilsiz Sokağı’nda meydana geldi. İddialara göre, 59 S 1264 plakalı servis aracını kullanan Emrullah Ö., Yıldız Caddesi üzerinde aşırı hızlı ilerliyordu. Bilinmeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybeden Emrullah Ö., araçla birlikte müstakil bir evin bahçesine daldı. Servis aracı evin çevresindeki çitlere takılıp dururken, şans eseri bahçede kimsenin olmamasından dolayı ölen veya yaralanan olmadı.
Emniyetin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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