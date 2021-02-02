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Hızını alamayan sürücü karşı şeride geçti

02.02.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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Hızını alamayan sürücü karşı şeride geçti

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde sürücü hızını alamayıp orta refüje çıkarak karşı şeride geçti.Edinilen bilgiye göre kaza ilçenin Bakacakkadı beldesinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde sürücü hızını alamayıp orta refüje çıkarak karşı şeride geçti.
Edinilen bilgiye göre kaza ilçenin Bakacakkadı beldesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 06 BYK 696 Chevrolet marka aracı ile Bakacakkadı istikametinden Gökçebey istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. Hakimiyetini kaybeden bayan sürücü karşı şeride geçerek anca durabildi. Olayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bayan sürücünün sağlık kontrolünü yaptı. Durumunun iyi olduğu korkudan şoka giren sürücünün arabası çekici ile kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Hızını alamayan sürücü karşı şeride geçti

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