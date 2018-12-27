'Hızır Aleyhisselam benim' diyerek esnafı dolandırdı

Atatürk Bulvarı ve çevresinde kendisini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtarak hayır işlemek vaadi adı altında para talep edep edip şükür ve dua alacağı, para verilmezse vatandaşların helak olacağı şeklinde dini duyguları istismar eden ve bir iş yerinden bin 440 lira nakit parasını ve 520 lira değerinde 3 çift ayakkabı alan M.D. Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcılık büro amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)



