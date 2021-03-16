Hızla büyüyen kripto sanat dünyası: Sanatçılar ve koleksiyoncular ne diyor?

11 Mart tarihi dijital sanat için bir dönüm noktası oldu. Beeple adıyla tanınan sanatçı Mike Winkelmann tamamen dijital ortamdaki eserini 69,3 milyon dolara satarak, bir sanatçının hayattayken bir eserinden kazandığı en yüksek miktar listesinde üçüncü sırayı aldı.

NFT, yani non-fungible token olarak sertifikalanan bu eser, son yılların en 'çılgın' trendini de bir kez daha gündemin ön sıralarına taşıdı.

Bugün dünyada en çok merak edilen şeylerden biri, internetten kolayca indirilebilen bu tür dijital işlerin nasıl olup da milyonlarca dolara alıcı bulabildiği.

NFT'ler işte bu noktada devreye giriyor, bu nedenle de eserler 'kripto sanat' olarak anılıyor.

NFT belki de en iyi şekilde, bir şeyin gerçekliğinin dijital sertifikası, bir şeyin sahibi olduğunuzun dijital belgesi olarak tanımlanabilir.

'Ay sonunu zor getiriyordum'

Alana Edgington NFT dünyasını keşfetmeden önce borç içinde yaşadığını anlatıyor.

Hayatı boyunca sanatla uğraşmış ama itiraf ettiği içine kapanıklığı yüzünden bir türlü çalışmalarını bir sanat galerisinde sergileyememiş. Onun yerine farklı farklı işlerde çalışıp, bahçıvanlık eğitimi yapmaya ve üç çocuğunu yetiştirmeye odaklanmış.