Hızla gelen tren tırı ikiye ayırdı

Nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen ve sosyal medyada yayılan görüntüde hemzemin geçitten geçen bir TIR, o sırada trenin gelmesi sonucu feci kazaya karışıyor. Yaşanan olayda TIR şoförü şans eseri bir yara almazken, TIR'ın arka tarafı trenin altında paramparça oluyor. İşte yaşanan o olayın görüntüleri.

