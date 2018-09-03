Hızla gelen tren tırı ikiye ayırdı

Nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen ve sosyal medyada yayılan görüntüde hemzemin geçitten geçen bir TIR, o sırada trenin gelmesi sonucu feci kazaya karışıyor. Yaşanan olayda TIR şoförü şans eseri bir yara almazken, TIR'ın arka tarafı trenin altında paramparça oluyor. İşte yaşanan o olayın görüntüleri.
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